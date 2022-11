Cuando Marlon Moraes anunció su retiro de las MMA en abril, parecía más un retiro de competir en el UFC que del deporte en sí.

Moraes tomó la decisión de retirarse luego de su cuarta derrota consecutiva por detención contra Song Yadong en UFC Vegas 50 . Cinco meses después, el retiro había terminado y había firmado con la PFL, esencialmente regresando a la organización que se llamó World Series of Fighting en su primera iteración, donde compiló un récord de 11-0.

Antes de su primera pelea oficial de la PFL contra Sheymon Moraes, quien reemplaza al lesionado Shane Burgos, en el evento del Campeonato Mundial de la PFL este viernes en la ciudad de Nueva York, Moraes reflexionó sobre el final de su mandato en el octágono y por qué tomó la decisión de voltea la página.

“Simplemente ya no lo sentía en el UFC. Las cosas no iban como yo quería, y simplemente perdí la motivación después de la pelea [con Song]. Soy un tipo que trabaja duro, entreno duro para cada pelea y las cosas simplemente no me iban bien, y no podía ver nada diferente al tiempo: necesitaba pasar tiempo con mi familia, necesitaba tiempo conmigo mismo. Necesitaba ver todo lo que he hecho en mi carrera y eso era importante para mí.

«Estoy aquí. Soy joven, todavía me queda mucho en mí, y el clic que necesitaba era esta oportunidad de competir por la PFL, otro ambiente, diferentes desafíos, y por eso estoy de vuelta. Estoy feliz y, lo que es más importante, estoy listo”.

Antes de su actual racha de cuatro peleas, Moraes ganó una oportunidad por el título indiscutible de peso gallo de UFC después de ganar cinco de seis, incluidas las victorias por detención sobre Jimmie Rivera , Raphael Assuncao y el actual campeón de UFC Aljamain Sterling . “Magic” fue terminado por Henry Cejudo en su única pelea por el título de UFC en UFC 238 en junio de 2019.

Con el paso del tiempo, Moraes sabía que todavía tenía hambre de competir, solo necesitaba una nueva capa de pintura. Después de hablar con los jefes de la PFL, Moraes se dio cuenta de que esa era la organización por la que necesitaba competir.