El presidente del conglomerado TKO Group Holdings, Mark Shapiro, aplaude el buen hacer de Triple H y Nick Khan en WWE y de Dana White en UFC durante la conferencia de los resultados financieros de TKO en el tercer trimestre de 2024.

► TKO aplaude a WWE y UFC

“La razón por la que no se escucha mucho al respecto, y decimos esto con toda modestia, es debido al trabajo de Paul Levesque, Dana White, Nick Khan y Lawrence Epstein. Ese es simplemente el hecho. Son expertos en contar historias. Punto. Son expertos en crear rivalidades. Punto. Son expertos, como lo fue David Stern, en construir y promover estrellas. Cuando tus plataformas, tus negocios, tus ligas se destacan por eso, el talento aspira a estar en esas ligas. No hemos tenido esos desafíos últimamente porque, francamente, el talento quiere llegar al nivel de UFC y WWE. No damos eso por sentado. No somos arrogantes al respecto y queremos incentivar a todos nuestros peleadores en UFC y a todas nuestras superestrellas en WWE a dar lo mejor cada día y aspirar a la cima. Somos prudentes y queremos mantener esos costos bajo control. Mientras hagamos nuestro trabajo de continuar contando historias, seguir construyendo nuestra base de fans y rodearnos de los socios adecuados, el talento se sentirá atraído por UFC y WWE.”

Además de los programas semanales, WWE se prepara para realizar tanto Survivor Series: WarGames el 30 de noviembre como el recientemente anunciado NXT Deadline el 7 de diciembre, que será dos semanas antes del último evento premium del año, Saturday Night’s Main Event. Mientras, UFC acaba de realizar UFC Fight Night: Moreno vs. Albazi el 2 de noviembre y el 9 le tocará el turno a UFC Fight Night: Magny vs. Prates, que será una semana antes de UFC 309: Jones vs. Miocic.

The 100th Fight Night at the APEX 🤩@NeilMagny takes on Carlos Prates in the #UFCVegas100 main event! [ Live on @ESPNPlus | SATURDAY | 7pmET/4pmPT ] pic.twitter.com/lbDaCYQPzC — UFC (@ufc) November 4, 2024