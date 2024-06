En 2013, Mark Henry tuvo un segmento fantástico. Con total emotividad y lágrimas, anunció el fin de su carrera en WWE y su retiro de la lucha libre profesional. Sin embargo, no ocurrió esto, sino que Henry sorprendió y atacó brutalmente a Cena, quien entonces era el Campeón Mundial de Peso Completo WWE.

Henry tuvo una nueva etapa de grandes éxitos en WWE, sin embargo, no se coronó al quitarle el título a Cena. Y, recientemente, Henry reveló en su más reciente aparición como panelista de Busted Open Radio, el motivo por el cual no le quitó el título a Cena, pese a que Vince McMahon quería darle el título. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Mark Henry se confiesa acerca de por qué no quiso quitarle el título a John Cena

“Cuando mi contrato llegó a su fin, le dije a Vince: ‘Hombre, no voy a renovar.’ Y entonces él dijo: ‘Ven a mi oficina, Mark, déjame hablar contigo.’ Me convenció de volver y hacerlo. Chicos, no se enojen con WWE porque perdí contra John Cena.

«De la misma manera que no quería vencer a The Undertaker en WrestleMania, tampoco quería llevar el cinturón y la presión que eso conlleva, y mi cuerpo no podía soportarlo. Cuando eres el tipo del evento estelar, cada noche tienes que hacer promos, estar en el ring, tener un combate al estilo del evento estelar y luego tienes que ir a la siguiente ciudad y estar en cada show, en cada marca. Físicamente, no podía hacerlo, no fue culpa de ellos. Yo les dije: ‘No, no lo voy a hacer’».