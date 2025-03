Mark Henry vuelve a firmar con WWE un contrato de leyendas

Mark Henry, miembro del Salón de la Fama, dejó la WWE en el 2021 y se unió a All Elite Wrestling para desempeñarse tanto en pantalla como tras bastidores, aunque evidentemente no luchó allí. Una vez que feneció su contrato con la compañía de Tony Khan el año pasado, y aunque está de lleno dedicado a sus proyectos personales y comentando sobre la lucha libre profesional en Busted Open, parecía que tarde o temprano volvería a la WWE, en especial porque su hijo Jacob firmó un contrato allí.

► Mark Henry vuelve a WWE luego de cuatro años

Precisamente, este fin de semana el propio Mark Henry anunció la firma de un nuevo contrato de Leyendas con la WWE, lo que marca un gran regreso para el gigante tras su paso por All Elite Wrestling. La noticia fue reproducida por Ringside Collectibles en sus redes sociales a través de un video, y también mencionó otra importante actualización: los fans pronto recibirán nuevas figuras de acción Mattel del miembro del Salón de la Fama WWE.

«Mark Henry firmó un contrato de Leyendas de la WWE que incluye nuevas figuras de la WWE de Mattel. ¿Qué figura Mattel de Mark Henry, el Hombre Más Fuerte del Mundo, quieres ver primero?».

El acuerdo de Henry le permitirá aparecer junto a otros ex luchadores de la compañía bajo el lema Leyendas de la WWE, que a menudo incluye nuevos productos (mercancía), apariciones públicas e incluso cameos especiales durante la programación de la WWE. The Undertaker, Hulk Hogan, Kurt Angle, Mick Foley, Bubba Ray Dudley, entre otros, tienen este tipo de acuerdo, que generalmente son a largo plazo, y si bien no los compromete a tiempo completo con WWE, sí les restringe (en algunos casos) hacer apariciones para otras compañías.