Mark Henry sobre Cody Rhodes: «¡Por eso eres fan!»

¿Por qué uno se hace fanático, o lo sigue siendo, de la WWE? El miembro del Salón de la Fama Mark Henry pone de ejemplo a Cody Rhodes.

► Cody Rhodes regresa a WWE

Hablando de su reciente regreso -en Busted Open– durante el especial Saturday Night’s Main Event para salvar a Jey Uso de John Cena y Logan Paul:

«Eso es lo que tiene la lucha libre, lo que te convierte en fan. Todo va bien —te estás divirtiendo, gastaste dinero en las entradas, palomitas y bebidas— y de repente suena la música de Cody Rhodes. ¡Tiras todo por los aires!» No te importa cuánto costaron las palomitas, pateas tu bebida, y no importa. Es como, ‘¡Cody ha vuelto! Dios mío, qué momento.’«

El «American Nightmare» llevaba ausente de la programación desde que perdiera el Campeonato Indiscutible a manos del propio Cena. Ahora, ambos se enfrentarán en una lucha de parejas que involucrará a Jey y a Logan en Money in the Bank. Esto confirma que Cody no estará en el combate por el maletín que le daría la oportunidad de recuperar el título en cualquier momento. Aún así, se espera que tenga una revancha próximamente.

