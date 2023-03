Mark Henry rememora su falso retiro en la WWE

Durante el Monday Night Raw del 17 de junio de 2013, Mark Henry anunció su retiro de la WWE en un segmento tremendamente emotivo en el que estaba presente John Cena. Si realmente hubiera dicho adiós a su carrera hubiera quedado como una preciosa y memorable despedida. Sin embargo, el ‘Hombre Más Fuerte del Mundo’ sorprendió a propios y extraños cuando repentinamente atacó a ‘The Champ’. Más que retirarse, estaba iniciando una rivalidad con este. Seguirán pasando los años y seguirá siendo recordado.

Mark Henry faking his retirement has to be considered one of the best promos of all time. pic.twitter.com/UFmpQDfxUy

— Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) January 3, 2023