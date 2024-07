Mark Henry reflexiona sobre su espectacular carrera

Miembro del Salón de la Fama de la WWE, dos veces en los Juegos Olímpicos, un verdadero «World’s Strongest Man»… Mark Henry tuvo una carrera grandiosa, a la cual se le dedica un episodio en Biography: WWE Legends. Con ese motivo, el veterano la analiza a fondo en su aparición más reciente en TV Insider.

► La carrera de Mark Henry

El documental explora tu historia, que trasciende el ámbito del levantamiento de pesas o el ring de lucha profesional. ¿Qué significa para ti tener este documental destacado?

«Se siente genial porque es un mensaje para las personas que están trabajando duro y piensan que nunca va a suceder o funcionar. Soy un ejemplo viviente de que si mantienes la cabeza baja, sigues empujando y estás dispuesto a desafiar los límites y hacer algunos sacrificios, eso sucederá. He sido campeón mundial en tres cosas que no tienen nada que ver entre sí».

Como ex olímpico, hablas en el documental sobre lo importante que era para ti mantenerte limpio mientras competías y cómo te molestaba cuando otros no lo hacían. También fuiste muy crítico sobre el deporte del levantamiento de pesas y la necesidad de cambio. ¿Dónde crees que está ahora el deporte?

«Hablé sobre el problema de las drogas en los deportes mucho antes de que saliera la película y de que la gente supiera sobre los escándalos. Tamás Aján, presidente de la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas en los Juegos Olímpicos, me dijo: «Mark, tienes que dejar de hablar sobre las drogas. Vas a hacer que nuestro deporte sea expulsado de los Olímpicos.» Yo le respondí: «No, el hecho de que tú no estés haciendo tu maldito trabajo va a hacer que nos expulsen de los Olímpicos. No me lo eches a mí.» Ahora estamos en 2024, tenemos un grupo de estadounidenses que van a ir a París, y ahora podemos tener una medalla porque han mejorado las reglas de las pruebas de drogas. Ojalá lo hubieran hecho cuando yo competía, pero me alegra que lo hayan hecho y que estén trabajando hacia el cambio. No lo hicieron por mí, pero me alegra que se haya logrado».

Tu esposa Jana habla en el documental. Es impresionante ver cómo los matrimonios en la lucha profesional resisten la prueba del tiempo, a pesar de que estás siempre en la carretera. ¿Cuál es tu secreto?

«Primero fuimos amigos. Ha habido momentos en que, estando casados, te caes de amor el uno por el otro, pero si mantienes la amistad y el respeto mutuo, siempre puedes recuperar ese amor. Hemos pasado por altibajos y eso nunca va a cambiar. Ella ha sido mi mejor amiga para siempre, mi socia en los negocios, mi sistema de apoyo. La madre de mis hijos. Tienes que respetar eso. Eres un ser humano horrible si no puedes respetar a la persona que cría a tus hijos».

Te abres sobre haber sido víctima de acoso en el documental, al igual que tus hijos. ¿Cómo es para ti llamar la atención sobre este problema siempre presente y cómo está afectando incluso al “Hombre Más Fuerte del Mundo”?

«Creo que mucho de esto es cuestión de educación. Existe una ley llamada Ley David. A los padres que ven el documental, quiero que luchen por el cambio. Si no das consecuencias a las personas, seguirán haciendo lo que quieran. Trabajo con WWE y tienen la campaña Be a STAR. Esa fue la primera vez que participé en una campaña contra el acoso. Poco sabía que afectaría a mis hijos algún día. Como padres, nos hemos vuelto blandos. Las administraciones temen a los padres, por lo que tienden a no hacer mucho porque no quieren perder sus trabajos. A veces, si tienes que perder tu trabajo para mantener tu honor y la seguridad de los niños, creo que si luchas el tiempo suficiente, recuperarás el trabajo. Luego reevaluarán quién está dirigiendo el sistema y serán despedidos.

«No hay razón para que estos niños homosexuales y lesbianas sean acosados, ni que los niños negros y marrones de todo el mundo sean acosados. Mi hijo Jacob tuvo que sentarse con los niños de los Juegos Olímpicos Especiales en la escuela para evitar que lo acosaran. Los maestros deberían estar caminando por la cafetería, el patio de recreo, el gimnasio y en cualquier lugar donde los niños se reúnen. La gente necesita ser más responsable y tomar la iniciativa de hacer eso, y entonces tendrás más éxito. Debería haber ciertas cosas no negociables. Si estás lanzando insultos raciales, tienes que irte. Si estás poniendo tus manos sobre alguien, tienes que irte. Hay mucho trabajo que hacer».

Es divertido ver los videos tuyos y de The Rock subiendo al mismo tiempo. ¿Cómo reflexionas sobre trabajar junto a él en la Nación de Dominación? Un grupo de chicos que no siempre recibe el crédito por el impacto que hicieron.

«The Nation of Domination fue una gran época porque muestra que todos éramos grandes entretenedores. Como humanos y hombres, nuestras vidas se ven diferentes fuera del ring. El éxito de Ron Simmons, The Godfather y D’Lo Brown, que debería estar en el Salón de la Fama de la WWE. Yo y The Rock fuimos dos de los que atrajeron más miradas sobre nosotros, pero todos tuvimos éxito. Luego, fuera de la Nación, cuando nos separamos, todos tuvimos éxito.

«Lo mismo ocurrió con DX, donde todos tuvieron éxito después… yo sigo haciéndolo a un alto nivel. WWE emplea a cinco personas que introduje en la lucha libre y que ni siquiera pensaban en la lucha libre antes: Bianca Belair, Braun Strowman, Jade Cargill, Baron Corbin, Samantha Johnson [Irvin]. WWE, de nada. Es más allá de la búsqueda de talentos, es mentoría. Enseñar psicología. Más allá de eso y de la lucha libre, les enseño la cadena de mando, cómo tratar con la oficina, cómo ser respetuoso con tu trabajo y ser competitivo. Nadie trabaja más que mis personas. Mi gente sabe que si siento que están flojeando, los llamo yo mismo».

Por supuesto, el documental cubre uno de los segmentos más grandes en la lucha libre profesional, tu discurso de «retiro» en Raw. Tu familia pensó que realmente te estabas retirando en ese momento antes de que hicieras el giro y atacaras a John Cena. ¿No los pusiste al tanto antes? Eso es de otro nivel.

«Pensé que habría sido aún mejor y un regalo para ellos sorprenderlos. Ellos reciben lo que quieran. Puedes comprar cosas, pero nunca se comparará con lo que eso fue para ellos. Lo mismo pasa con la lucha libre. Nadie descubrió mi truco porque era real para mí. Ese fue mi verdadero discurso de retiro. Sí, fui al Salón de la Fama y tuve otro discurso, pero dije en mi inducción al Salón de la Fama que ese fue mi verdadero discurso de retiro. Dije todo lo que necesitaba decir. Agradecí a todos los que necesitaban ser agradecidos y rendí homenaje a la historia de la lucha libre. Hice mi trabajo. Dejé el negocio en mejor estado del que estaba cuando entré en él».

Tú y tu esposa hablan sobre Vince McMahon y cómo él siempre creyó en ti en el documental. Con él siendo uno de tus mayores apoyos, ¿qué tan difícil ha sido para ti leer todos estos titulares horribles sobre él?

«El Vince que yo conocí y que me enseñó, nunca vi nada. Nunca escuché nada negativo de él. Sea lo que sea eso, es algo con lo que él y Dios tienen que lidiar. Está más allá de mí. El hombre me educó sobre este negocio y me habló de este negocio y de lo que deberías estar haciendo en él y lo que se supone que debes aportar. No es la representación de lo que estamos viendo ahora. Espero que sea reivindicado, pero también si hay alguien que se vio afectado, si fue algo real y no solo un intento de sacar dinero, entonces espero que sea castigado porque eso lo merece.

«Yo he sido castigado por cosas. No fui el mejor cuando era joven. Al principio del documental, se hablará sobre mi tiempo en la cárcel juvenil y cómo fui castigado. Cumplí con mi pena. Todos tenemos nuestras colinas que subir. Soy cristiano. Mi fe en Dios me dice que el arrepentimiento es para todos. La gracia y la misericordia deberían ser otorgadas a todos. Ya sea que la gente tenga eso en su corazón o no, y aquellos que ven esto lo tengan en su corazón, eso depende de ellos y de Dios. Cualquiera que esté lanzando piedras y actuando como si no hubiera hecho, dicho o pensado cosas fuera de carácter, recuerde eso cuando se mire al espejo antes de empezar a hablar de otras personas».

¿Quién sabe? Puede que veamos a la próxima generación de Henry llegando a WWE pronto.

«Jacob quiere ser luchador profesional más que cualquier cosa en el mundo. Creo que va a suceder. Una vez que se gradúe y obtenga su título, podrá empezar a luchar, pero no antes. Tan pronto como terminó la secundaria, se inscribió en clases. Quiere graduarse lo más rápido posible».

