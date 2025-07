Mark Henry recuerda a Hogan con respeto y cariño

En 2015, Hulk Hogan hizo unos comentarios racistas que le trajeron notorias consecuencias, desde verse obligado a alejarse de la WWE hasta perder el respeto o la amistad de muchos compañeros de la lucha libre. Entre ellos, el también miembro del Salón de la Fama Mark Henry. En 2018, «The World’s Strongest Man» decía que aún no había perdonado al «Hulkster». Poco después, este le pedía perdón a él y a todo el mundo, lo que llevó a Henry a decir que Hogan estaba intentando limpiar su nombre, aunque no mucho más tarde afirmaba que todavía tenía que hacer mucho más. Y ahí no quedó la cosa pues en 2020 Mark se mostró de acuerdo con un fan que acusaba a Hulk de racista. Ya en 2025, Henry decía entender los abucheos a Hogan en Monday Night RAW en Netflix.

Embed from Getty Images

Y ahora vamos con las recientes declaraciones del «Hombre Más Fuerte del Mundo» sobre el «Inmortal» en Busted Open After Dark:

Un lugar indiscutible en el Monte Rushmore

“Su lugar en el Monte Rushmore, creo que es de concreto. Siempre hemos hablado del Monte Rushmore de la lucha libre profesional, y es debatible, pero por lo que he visto, siempre está Hogan en él, y siempre está Ric Flair. Es cuestión de gusto, de preferencia, de lo que te gusta. Pero nunca he escuchado a alguien decir: ‘Oh sí, mi Monte Rushmore’, y que Hogan no esté incluido”.

“Siento que algunas personas por ahí tienen ese sesgo, o quieren enfocarse en lo negativo de la vida de Hogan. No lo voy a hacer, chicos. No en una noche de celebración de su vida y de lo que dio al deporte. No tiene nada que ver con tonterías ni historias secundarias. Hogan dio probablemente lo más importante que cualquier luchador puede dar a nuestro deporte y a nuestro negocio. Lo hizo mejor.”