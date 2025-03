Mark Henry recordó su falso retiro

Muchos recordarán la carrera de Mark Henry por haber tenido una carrera decente, logrando un Campeonato Mundial de Peso Completo, un Campeonato Europeo WWE y un Campeonato ECW, e incluso se dice que podía haber logrado más títulos mundiales, pero las lesiones se lo impidieron. No obstante, el miembro del Salón de la Fama también es recordado por haber manipulado al público durante su emotivo, pero falso retiro, durante el 2013, donde incluso ni su propia esposa lo sabía.

► Mark Henry despistó hasta a su propia familia con su falso retiro

En una entrevista con «Monopoly Events», el «Hombre Más Fuerte del Mundo» recordó sobre la noche en que fingió su retiro, calificándolo como una noche feliz para él, pero un momento triste para sus seres queridos a quienes engañó.

«Sabía que iba a funcionar porque a todos mis conocidos les mentí en la cara. Durante casi un año, les dije a todos que me retiraba, a quienes eran más cercanos a mí. Mi esposa no lo sabía. Estaba preparada para que me retirara y comenzara a hacer lo que hago ahora. Y luego, cuando hice lo que hice, todos los mensajes de voz que recibí fueron como: ‘¡Maldito! No vuelvas a mentirme así’.»

Recordemos que, en aquel Monday Night Raw en donde Henry dio un falso discurso de retiro, terminó atacando a John Cena, quien previamente había aparecido para felicitarlo. Después de eso, el miembro del Salón de la Fama WWE continuó trabajando como luchador en activo hasta WrestleMania 33, donde definitivamente se retiró antes de convertirse en productor en la WWE. Tras salir de la compañía, estuvo un tiempo en AEW como analista, entrenador y cazatalentos, y ahora está dedicado a otros proyectos y actividades personales, relacionados con la lucha libre.