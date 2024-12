Mark Henry quiere que The Rock se involucre más en el 2025

Durante la ruta hacia WrestleMania 40, The Rock fue parte importante de la historia al involucrarse activamente en la historia entre Cody Rhodes y The Bloodline, a tal punto que se convirtió en un acérrimo rival de The American Nightmare, aunque a final de cuentas, no impidió que este conquistara el Campeonato Indisputable WWE. Tras el evento, The Rock se despidió temporalmente de las pantallas, y mucho se ha especulado desde entonces de un posible enfrentamiento entre este y Cody Rhodes para WrestleMania 41, aunque WWE igual está llevando a cabo un plan si la presencia del actor-luchador en el magno evento.

► ¿The Rock liderará una versión unificada de The Bloodline?

El miembro del Salón de la Fama WWE, Mark Henry, habló en la reciente edición de Busted Open, elaborando una historia para The Rock si este decide regresar a la WWE en 2025, y la misma podría potencialmente podría unir a las dos facciones de The Bloodline, creyendo que sería el único capaz de lograr tal cosa.

«Chicos, realmente creo que este es el año en que The Rock intenta insertarse no solo como el Jefe Tribal sino también como el Gran Jefe. Creo que sería genial que Solo, Roman, todos los Usos y todos los Fatus, todos los Tonganos juntos se unieran y hicieran algo así como una toma de control. Tendría que ser como heels. Haría que el resto del mundo de la lucha libre se convirtiera en técnicos».

«El hombre más fuerte del mundo» destacó que cada facción tiene conflictos internos (e incluso rivalizaron en Survivor Series), pero confía en que The Rock podría unirlos, convirtiéndose en la cabeza de este nuevo grupo.

«Al final, tienes que hacer que los chicos hagan lo que se les dice que hagan, o hacer lo que se les guía y se les empuja a hacer. Sin embargo, sería interesante en la lucha libre profesional tener esa dinámica como esa donde tienes un personaje tipo jefe Vince McMahon… y ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos eso en la lucha libre profesional».