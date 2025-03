Mark Henry: «No fue culpa de la WWE sino mía»

Mark Henry tuvo una carrera envidiable en la WWE, comenzando con que es miembro del Salón de la Fama. Sin embargo, a lo largo de los años, tanto mientras estaba en activo como desde que se retiró, no ha faltado quien ha comentado que podría haber ganado más títulos mundiales. Al final, después de más de dos décadas en la compañía y en la lucha libre, «The World’s Strongest Man» únicamente fue una vez Campeón Europeo (34 días), otra Campeón ECW (70 días) y una también Campeón Mundial de Peso Completo (91 días). No es que esto empañe todo lo bueno que hizo pero, nuevamente, es una cuestión que se comenta de cuando en cuando.

► Simplemente no pudo ser

Hoy lo hacemos debido a las propias declaraciones del veterano durante una reciente aparición en la convención For The Love of Wrestling de Monopoly Events cuando le preguntaron particularmente acerca de no haber ganado otro campeonato del mundo en su último capítulo en la compañía después de fingir su retiro para iniciar una rivalidad con John Cena, quien entonces era el Campeón WWE, en 2013. Como en otras ocasiones, las lesiones le jugaron una mala pasada a Henry. Él quiere aclarar que no fue culpa de la WWE que no tuviera mayor éxito en ese sentido.

«Fui bendecido. Tuve otras dos oportunidades para ser campeón mundial y me lesioné. Fue muy frustrante estar encaminado hacia WrestleMania y ganar el título, y luego, maldita sea, tengo que someterme a una cirugía en el hombro o a una cirugía en la rodilla. Fue horrible, pero esta vez fue increíble y sé que muchos de ustedes probablemente estaban enojados después del discurso de retiro con John Cena, que pasaron esos siguientes seis meses y luego me retiré, y no gané el título. Todos pensaron ‘oye, debiste haber ganado, WWE te perjudicó’, pero no, ellos no lo hicieron. Yo fui el que me retiré, el que realmente dejó todo porque mi cuerpo estaba tan golpeado que no sería un buen campeón. Cuando eres campeón, tienes que luchar contra todos.»