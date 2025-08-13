Mark Henry: “Hulk Hogan me lastimó, pero…”

Hulk Hogan

Hace unas horas se estrenó el documental TMZ Presents: The Real Hulk Hogan, un extenso análisis acerca de cómo la leyenda conquistó el mundo a lo largo de una vida y carrera donde no faltaron la polémica ni la tragedia.

 

► Mark Henry sobre Hulk Hogan

En él, entre otros nombres ilustres, participa Mark Henry. No hace mucho leíamos al «Hombre Más Fuerte del Mundo» recordando al «Inmortal» con respeto y cariño. Atendamos a sus palabras en la película:

“Él dijo, con sus propias palabras, que era racista. ¿Por qué me sentaría aquí a intentar defender a alguien que te dice quién era? Duele. Duele. Yo crecí viéndolo. Me encantaba ese tipo. Quería ser como él. Duele. Le dije entonces, y también se lo dije a Vince McMahon: si quieren que esto desaparezca, sé cómo arreglarlo.

Deberíamos hacer una gira por universidades negras como Morehouse y Prairie View, y recorrer el circuito. Ir y hablar con ellos, y ser honesto con tu disculpa. Y él me dijo: ‘Me han aconsejado que no hable más de eso’. Yo le respondí: ‘Creo que ese es un mal consejo’.

“Pero el negocio no sería lo mismo sin él. Hogan pudo mostrarle a la gente el modelo de lo que se necesita para entretener. A pesar de sus defectos, eso no lo hizo menos luchador. No lo hizo menos artista. Nunca va a quitarle su grandeza.”

Vince McMahon critica a WWE: «Hulk Hogan merecía más»

