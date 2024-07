Mark Henry hizo las paces con Shawn Michaels

Antes de su regreso a la WWE en el 2002, luego de una pausa de cuatro años debido a una lesión en la espalda, Shawn Michaels se ganó muchos enemigos en el vestidor de la WWE debido a su comportamiento. Uno de los involucrados fue Mark Henry, quien recientemente volvía a la compañía tras pasar un tiempo en Ohio Valley Wrestling, y fue intimidado por el HBK, obligando al «Hombre más fuerte del mundo» a incluso amenazar la vida de Michaels.

► Mark Henry recordó el incidente con Shawn Michaels

Durante el reciente episodio de Busted Open Radio, Mark Henry habló sobre cómo él y Michaels finalmente suavizaron las cosas después del incidente, donde Henry confirmó que amenazó con «matar a Michaels y a todos como él».

«Le dije: ‘No quieres meterte conmigo’. ‘Si pensabas que los muchachos que están detrás de ti te van a proteger, simplemente espera. Mira cómo cortan y corren cuando los golpean’. ¿Pero sabes qué hombre? A todos les encantó eso, porque lo ven como ‘Guau, Mark Henry se convirtió en un matón’. No era un abusador, me estaba protegiendo. Yo era la víctima. Y Shawn… realmente se disculpó conmigo y dijo: ‘Oye, estaba fuera de lugar’.»

«Sabes en grande… ¿Qué tal la disculpa y el respeto como compañero, ser mejor de lo que realmente pasó? Porque todos hemos cometido errores. Y para obtener el perdón… hermano, no hay nada mejor en esta tierra que arrepentimiento y poder acudir a alguien y decirle: ‘Oye, no hay forma de evitarlo, lo siento, espero que algún día puedas perdonarme’. Entonces… Shawn es una de las personas de las que más aprendí. No hay nadie en la historia de la lucha libre que se haya vendido mejor que Shawn Michaels».