Que Raw dejó de ser el show número uno de WWE ha quedado patente de nuevo con el traspaso de AJ Styles a SmackDown. El propio "The Phenomenal" explicaba en 'After The Bell' por qué cree que supone un movimiento creativo acertado.

«SmackDown se ha mudado a FOX y creo que están haciendo un buen trabajo, así que estoy emocionado por eso. Hacer algo diferente es bueno para mí. Necesitaba un cambio. Perder a Gallows y Anderson me dolió de verdad. Alejarme de Raw me ayuda superarlo, no sé si lo superaré, pero ayuda a cambiar de ambiente y hacer algo distinto. Todo mi tiempo en Raw fue básicamente con ellos. Alejarme de eso e ir a SmackDown, donde he tenido mucho éxito, es algo bueno».

► La necesidad de liderazgo aportada por AJ Styles

Una leyenda de la marca azul, Mark Henry, tocó este tema en reciente edición de 'Busted Open Radio' y sopesó el motivo del regreso de "The Phenomenal" a su antigua casa.

«No es el mismo SmackDown, pero es un SmackDown más joven. Me parece un movimiento ideal tanto para WWE como para AJ Styles. SmackDown necesita de veteranos que aporten liderazgo. Y él es una garantía, es un tipo que podría salir ahí fuera y pongas donde lo pongas va a convertirlo en un éxito».

Según Dave Meltzer, WWE tenía planes a larzo plazo para AJ Styles dentro de Raw, donde iba a servir de elevador de jóvenes talentos como Cedric Alexander, Ricochet y Humberto Carrillo.

Ahora, en SmackDown de momento tiene a un paso hacerse con el Campeonato Intercontinental. Ayer, gracias a la baja de Elias, quien fue víctima de un presunto accidente causado por Jeff Hardy, Styles pasó directamente a la final del torneo que coronará al nuevo portador de este cetro, donde luchará contra Daniel Bryan, a emitirse dentro de dos semanas (ya fue grabada el martes).