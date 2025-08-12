Mark Henry envió palabras de aliento a Bayley

Durante la edición más reciente de Monday Night RAW, Bayley estuvo lamentándose profundamente durante una entrevista por la falta de resultados, y parece estar dando indicios de que volverá a ser ruda una vez más. En el presente, Bayley fue eliminada de WrestleMania 41 gracias el regreso de Becky Lynch, no pudo conseguir el Campeonato Intercontinental Femenil y, en el proceso, perdió su amistad con Lyra Valkyria, y solo ha logrado un puñado de victorias a nivel individual, siendo la última en abril pasado contra Liv Morgan.

► Bayley prepararía un cambio a ruda

El miembro del Salón de la Fama WWE, Mark Henry, se solidarizó y le envió palabras de aliento a Bayley tras un emotivo video promocional que publicó en el episodio de WWE RAW el lunes, citando el mismo en su cuenta de X.

«Todo luchador que haya superado la prueba en algún momento de su carrera se siente así. Tienes derecho a sentir lo que sientes. Pero todos los que lean esto deben decirte que Mark Henry dijo que te admira».

La promo de Bayley parecía terminar con un adelanto de algo nuevo, ya que al final, el video comenzó a desvanecerse a negro, pero volvió a aparecer, apareciendo y desenfocando alrededor de Bayley con un sonido metálico. El video terminó con un corte a negro, con una voz de mujer riendo de fondo. Ademas, tras la conclusión del programa, la ex Campeona WWE publicó en sus redes sociales un mensaje que decía «Ding dong», en alusión a su anterior etapa como ruda.