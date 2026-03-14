Mark Henry elogió el reciente cambio a rudo de Cody Rhodes

El camino a WrestleMania 42 dio un giro dramático en el episodio de WWE SmackDown de este viernes cuando Randy Orton atacó brutalmente a Cody Rhodes convirtiéndose en rudo en el proceso, lo cual deja bastante en claro los roles que cada uno adoptará en el encuentro que ambos sostendrán este 19 o 20 de abril en Las Vegas.

► Mark Henry conoce de cerca la versión ruda de Randy Orton

Durante su participación en Busted Open Radio, el miembro del Salón de la Fama de la WWE, Mark Henry, reaccionó al segmento protagonizado por Randy Orton y dijo estar encantado de ver a «The Viper» retomar la versión despiadada de su personaje, el cual lo experimentó de primera mano cuando todavía era un luchador en activo.

“Estoy tan feliz ahora mismo de que Randy Orton haya vuelto a ser la Víbora. No confíen en él, témanle y trátenlo como si fuera a golpearlos en cualquier momento. Eso es lo que quiero”.

“Pero les voy a decir: ¿saben quién está disfrutando esto más que yo? Bob Armstrong, Bob Orton, los veteranos. Jesse Ventura… apuesto a que se está riendo a carcajadas ahora mismo porque respetan al gánster. Respetan al tipo que sabe que podría ser bueno, pero elige ser malo”.

Henry también relacionó la nueva dirección de Orton con su propia carrera, señalando que su etapa más exitosa fue cuando se transformó por completo en su peligrosa personalidad de «Hall of Pain».

“Sin importar lo amable y respetuoso que fuera, por mucho que me encantara ser Sexual Chocolate, por mucho que me encantara ser el Hombre Más Fuerte del Mundo, ¿saben dónde gané más dinero? En el Hall of Pain.”

“La gente quería verme patear traseros, atravesar jaulas, azotar con cinturones. Eso es lo que quiero de Randy.”