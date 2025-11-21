Mark Henry: «Dominik Mysterio necesita una paliza»

El miembro del Salón de la Fama de WWE Mark Henry habla sobre John Cena, Survivor Series 2025, Acción de Gracias, Maxine Dupri, Chris Jericho y más.

► En palabras de Mark Henry

Si pudieras invitar a cualquier luchador de WWE a Acción de Gracias, ¿a quién dejarías entrar y a quién NO dejarías estar en la cocina?

«No dejaría a R-Truth. Ni a Santino Marella. Porque son bromistas. Juegan demasiado. Montez Ford también. Puede incendiar algo. Si invito a Bianca Belair, Montez viene de paquete… pero ella es la única invitada de ese dúo«. (¿Y Dominik Mysterio cocinaría?, le preguntan) Ni de coña. Dicen que hace buenos chicken tenders. Los compra hechos. Braun Strowman y Baron Corbin sí los invitaría: saben cocinar, tienen historia con la comida, crecieron aprendiendo a cazar y a cocinar». (Le dicen: ¿Quién empezaría una discusión en la mesa?) Ninguno de los que invitaría. Por eso dejo fuera a R-Truth y Santino: harían enfadar a alguien. Dominik Mysterio tampoco viene, pero invitaría a su familia: su madre, su padre, su hermana Aaliyah. Pero a él no».

¿Cómo ves que Dominik se llame a sí mismo el mejor Mysterio?

«Es muy irrespetuoso para su padre y su abuelo. Tiene que saber cuál es su papel. Dominik no lo sabe. Lo quiere todo ya. Y ha tenido éxito, y discutir con alguien que tiene éxito es difícil. Pero alguien tiene que darle una buena paliza«.

¿Estás emocionado por el John Cena vs Dominik?

«Lo creo que sea el último. No creo que Dominik vaya a ser su rival final. Pero sí creo que Dominik va a ganar. Él juega sucio. Hará lo que sea por ganar».

¿Está realmente preparado Dominik para un combate tan grande?

«Sí, de sobra. Tuve el mejor combate de mi vida con Rey Mysterio, en una plaza de toros en España, sin televisar. Era como una película: cielo tormentoso, lluvia ligera, luces… Cada vez que yo cargaba contra él y él se apartaba, el público hacía “¡oooh!”. Me hizo querer tener combates así toda mi carrera. Quería luchar contra gente como Shawn Michaels, Triple H, Undertaker, Batista, Big Show, Kane. Yo estuve en lo alto de la cartelera más del 75% de mi carrera. Por eso tantos luchadores me llaman: recibo como 10 llamadas a la semana preguntándome “¿qué harías tú?”. Nunca he cobrado a nadie. Soy dueño y CEO de All Caribbean Wrestling. Tenemos un show el 5 de diciembre en Miami Gardens. Los shows son increíbles. Tengo talento tremendo, gente que quizá no encaja en el molde del “cuerpo WWE”, pero entretienen muchísimo».

Siempre buscas talento joven. La última vez dijiste que querías que Joe Hendry retirara a John Cena.

«Y aún quiero eso. Aunque probablemente gane Gunther. Pero incluso si ganara Gunther, yo aún querría “el postre”: querría que Joe Hendry apareciera y le dijera a Cena: “No entré al torneo, pero antes de que te vayas quiero tener el honor de estar en el ring contigo.” Y que Hendry se tumbara y le dijera: “Cúbreme. Así puedo decir que tuve un combate contigo y me venciste.” Cuando haces cosas emocionales, que tiran del corazón, ahí es donde está el éxito de la lucha libre. No es solo ropa ajustada y volteretas. Es narrativa».

Sobre el debut de Joe Hendry y la crítica por ganar más que muchos del roster…

«Estoy impactado con la gente que mira el bolsillo de otros. Las reglas no son iguales para todos. Yo tengo favoritos. La meritocracia no es igual para todos. El nepotismo existe. Si trabajé para llegar arriba, ¿crees que quiero cobrar lo mismo que todos? No. Quiero ser el tipo al que pagan para que nadie más lo tenga. Y con los jóvenes pasa lo mismo: si alguien vale, le pagas para que no se vaya. Hay dinero para todos. La gente que se queja del dinero ajeno es porque no tienen o porque fracasaron y están celosos».

War Games: CM Punk, Cody, Usos vs Lesnar, McIntyre, Bron Breakker y Bronson Reed. ¿Quién merece mayor foco?

«Roman Reigns es realeza de la lucha ahora: top 6 de la historia. Brock Lesnar está del 6 al 10 junto a Jericho. La atención debería estar en ellos dos«.

Chris Jericho y un posible regreso…

«Chris debería estar en un cargo alto del equipo creativo de WWE. Es probablemente el tipo más versátil e innovador de los últimos 20 años. Ha reinventado su personaje mil veces. La gente respeta su opinión. Podría entrar a la sala de guionistas y encajar perfectamente: disecciona ideas y las mejora. Si lo puedes tener en la oficina, hazlo. Págale lo que quiera. Elevará al talento joven».

¿Y Maxine Dupri ganando el Campeonato Intercontinental?

«Me encantó. ¿Y sabes a quién admiro más por eso? A Becky Lynch. Ella pudo decir que no. Pero cuando construyes el futuro, tienes que dar. Y ella lo hizo sin poner mala cara y luciendo increíble».