► Mark Henry quiso disculparse con Kairi Sane pero…

En 2024, el miembro del Salón de la Fama de la WWE Mark Henry acusó a Kairi Sane de no respetar la lucha libre cuando la luchadora se demoró en abandonar el cuadrilátero en WrestleMania XL cuando sus oponentes, Jade Cargill, Bianca Belair y Naomi hicieron sus entradas.

En 2025, «El Hombre Más Fuerte del Mundo» le pidió disculpas a «La Princesa Pirata», según él mismo revela en un nuevo episodio de Busted Open Radio:

“Vi a Kairi Sane y Asuka hablando entre bastidores durante Evolutio II, y dije: ‘Nunca tuve la oportunidad de hablar sobre lo que pasó en WrestleMania en Filadelfia’ donde dije que si yo fuera una mujer y estuviera luchando contra Kairi Sane, le arrancaría la cabeza, porque Kairi Sane estaba en el ring, hizo su entrada, y luego, creo que fue durante la entrada de Bianca, siguió haciendo lo del personaje pirata. Ocupó todo el tiempo.

“Entonces dije: ‘Kairi está justo allí,’ y le dije a Asuka, ‘¿Puedes decirle a Kairi que yo no la amenacé? Internet dijo que la amenacé’. Dije eso, y Asuka me interrumpió y dijo: ‘No, ya hablamos de eso. Ella me dijo que fue como una lección. Fue como aprender algo’. Ella estaba agradecida de que yo dijera lo que dije, así que a todos esos fans que se me echaron encima, bésenme el trasero, porque ustedes fueron los que inventaron odio y tensión entre dos luchadoras cuando en realidad fue un momento de enseñanza”.