Mark Henry defiende a Jade Cargill de sus críticos

Durante una lucha de triple amenaza que tuvo en juego el Campeonato Femenil WWE en el reciente SmackDown, Nia Jax empujó a Jade Cargill contra las escaleras de acero con tanta fuerza que le provocó un sangrado en su frente, que luego requirió de varios puntos de sutura. Afortunadamente, el combate pudo terminar con la victoria de Tiffany Stratton, con Cargill siendo atendida en ringside por parte del personal médico y ahora se encuentra bien.

► Jade Cargill sufrió un corte durante su combate en SmackDown

En declaraciones hechas durante el reciente Busted Open Radio, Mark Henry criticó duramente a quienes han afirmado que Cargill es pura apariencia y nada de sustancia en el ring. Tras ver su actuación en la lucha de triple amenaza por el Campeonato Mundial Femenil contra Tiffany Stratton y Nia Jax, Henry afirma que esos críticos están completamente equivocados y resaltó su dureza tras recibir un corte en su frente durante el combate.

«Quienes dicen que no sabes luchar, deberían reconsiderarlo. No solo nunca dejaba de moverse, sino que se involucraba en todo y ejecutaba las cosas a un alto nivel... Se puede ver su concentración».

«Tras el golpe que requirió unos 17 puntos de sutura (supongo), Jade siguió adelante. ¿Se rindió? ¿Se detuvo? No… siguió adelante e intentó seguir adelante.»

«Estas mujeres lo dieron todo. A cualquiera que diga que no están a la altura y que no pueden dar el mejor espectáculo de la noche, le doy la prueba A, Su Señoría«.

Si bien Jade Cargill no pudo lograr el Campeonato Femenil WWE el pasado viernes, dio muestras de mejoría en el ring y una verdadera dureza al continuar luchando a pesar de tener un corte profundo en su cara. Convenció a Mark Henry y a otros tantos más, por lo que poco a poco la ex estrella de AEW va silenciando a sus detractores con su desempeño en el ring.