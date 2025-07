Mark Henry: “Critico WWE porque deben escuchar”

Además de ser miembro del Salón de la Fama, Mark Henry tiene actualmente un contrato con la WWE. Pero ello no evita que diga las cosas claras sobre el producto. Sin ir más lejos, recientemente criticaba el uso que están haciendo de Gunther, el actual Campeón Mundial de Peso Completo.

Ahora, el veterano explica su rol actual en la empresa -no tiene un contrato de leyenda sino uno de nostalgia- y por qué critica cuando lo considera necesario:

“Videojuegos, figuras de acción, apariciones, reuniones corporativas, upfronts, ese tipo de cosas es lo que hago… salir en televisión, participar en activaciones comunitarias, ser parte de muchos segmentos y todo eso, eso es más bien lo que hacen los de contrato de Leyenda. Ir al Salón de la Fama y cosas por el estilo, eso no lo hago yo.”

“Soy crítico con la programación de WWE en Busted Open… queremos tu crítica porque ellos (WWE) escuchan, y eso ya me dice que valoran la opinión del público. No todas las opiniones que doy son certeras, pero se basan en cómo yo veo las cosas, en mi opinión —no siempre en hechos… No voy a actuar como si algo fuera grandioso cuando en realidad fue un desastre», expone en Busted Open Radio.