Quien fuera uno de los hombres más fuertes del mundo, y un veterano del ring en WWE, Mark Henry, es una persona que ha luchado siempre contra el racismo. Y cuando le ha tocado enfrentarlo cara a cara, lo ha hecho. Como por ejemplo, aquel momento en el que los creativos de WWE querían apodarle Silverback Gorilla, o gorila de espalda plateada, en el 2003, cuando había parte del grupo Thuggin & Buggin Enterprises, junto a Jazz, Rodney Mack, Rosey, D'Lo Brown, Mark Jindrak y Christopher Nowinski bajo el manejo de Theodore Long.

► Mark Henry contra el racismo

Así lo reveló en una reciente entrevista con VLAD TV:

"En la historia, nosotros denunciábamos haber sido víctimas de racismo. Mirando hoy hacia atrás, ese ángulo sigue siendo cierto hoy porque todavía hay sesgos en la industria de la lucha libre profesional. Siempre habrá prejuicios. Siempre. Siempre habrá racismo. Así es como lo manejas. En un programa de televisión, puedes pelear y golpear a la gente por eso.

"En el mundo real, debes ser capaz de crear políticas que cambien quién está en el poder y que cambien el racismo, cambien los prejuicios desde ese punto de vista. He lidiado siempre de la mejor manera con situaciones racistas porque no voy a aguantármelo, nunca, solo tengo espacio para lo correcto, y si tengo razón, entonces tu trasero tiene que cuidarse e irse.

"Acerca de cuando me llamaron Silverback Gorilla, no fue por mucho tiempo. Hablé con los escritores, les dije que no me gustó y que no iba a dejar que se refirieran a un hombre negro como un gorila de lomo plateado. No soy un gorila. Y así esa mie*** se detuvo. Vince McMahon me apoyó. Me dijo que si me sentía mal por eso, entonces no lo iban a retratar así en pantalla".