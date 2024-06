Aunque en un principio, Mark Henry dijo en Busted Open Radio que AJ Styles había hecho un trabajo fenomenal en su segmento en donde fingió su retiro para atacar a Cody Rhodes, tal cual como él lo hizo con John Cena en 2013, la situación ha cambiado.

En la más reciente edición del Busted Open Radio, Mark Henry dijo estar molesto por dos cosas: primero, porque el segmento fue una parodia de lo que él y hizo, y segundo, se notó bastante lo que iba a pasar.



► Mark Henry cambia de opinión con respecto a segmento de AJ Styles, su falso retiro y Cody Rhodes

Mark Henry: Bully Ray una vez me explicó que el plagio tiende a ocurrir cuando algo tiene éxito. Cada vez que alguien copia, no deberías estar enojado con ellos por copiar, deberías estar feliz. Deberías estar orgulloso de que alguien dijo ‘¿Sabes qué, hombre? Veo valor en eso, y lo voy a hacer exactamente así. Y la gente va a saber que lo hice así a propósito.’ Y eso es exactamente lo que sucedió.

Todo el segmento fue muy similar a mi propia «falsa jubilación» hace 11 años. ¡Incluso la chaqueta en polvo! ¡Podría haber llevado cualquier cosa! Pero él sabía que iba a usar un color pastel, supongo que no pudo encontrar lavanda, no pudo encontrar verde lima, así que optó por el azul polvo y me encantó como un demonio. ¡Qué gran noche!

Siento que hicieron el segmento como una parodia en lugar de eso, debido a lo similar que era al mío, y que la WWE no estaba tratando de engañar a los fanáticos, sino simplemente crear un tema de conversación.

Cuando haces algo con la intención de hacerlo así, entonces no estaban tratando de engañar a nadie, estaban tratando de hacer lo que hicieron, que es hacer que todos hablen de ello como lo estamos haciendo ahora. Hicieron su trabajo, y nosotros somos los que tenemos los anzuelos en nuestra boca.

Bully Ray: Creo que cuando prestas, plagiarizas o copias, debería ser mejor que el original. Pensé que estaba bien, no estaba ni cerca del estatus de Mark Henry; y no estoy diciendo esto porque Mark esté aquí. Hay una gran diferencia entre el giro de Mark Henry y el giro de AJ Styles.