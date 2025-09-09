Mark Henry analizó la despedida de John Cena en SmackDown

La última aparición de John Cena en WWE SmackDown durante su gira de retiro tuvo lugar en la ciudad donde debutó en el 2002, Chicago, Illinois. Allí, no solo se hizo presente para agradecer a los fanáticos, sino que también se enfrentó cara a cara al Campeón de los Estados Unidos, Sami Zayn, en el recién anunciado reto abierto, un desafío que Cena hizo famoso en 2015 cuando portó dicho título.

► John Cena impresionó en su último combate de SmackDown

El presentador de «Busted Open After Dark», Mark Henry, analizó el último combate de John Cena en SmackDown y dijo que le encantó el mismo, aunque no le gustó el efecto de imagen en imagen, pero que así es la lucha libre hoy en día. El miembro del Salón de la Fama WWE tampoco esperaba la reacción inicial del público frente a Sami Zayn.

«No esperaba que Sami Zayn bajara al ring, y no solo bajó, sino que lo abuchearon. Decían: ‘Un momento. Estás pisoteando a John Cena. Estás pisoteando a nuestro hombre’. Pero los transformó. También transformó al público al estilo de Sami Zayn. Sami Zayn es uno de esos tipos que, con el micrófono, es magistral. Siempre digo que, si regresas a la COVID, regresas a 2020. Sami Zayn salvó la lucha libre… Y lo volvió a hacer esta noche. No me lo esperaba.»

El combate entre John Cena y Sami Zayn fue bastante bueno, pero no hubo un ganador luego de que Brock Lesnar apareciera para atacar a ambos y preparar su combate en Wrestlepalooza contra el 17 veces Campeón Mundial. El miembro del Salón de la Fama se mostró impresionado y entretenido con Cena, quien imitó los remates de sus antiguos oponentes como Kevin Owens, CM Punk y Edge.