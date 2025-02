Mark Henry analiza el impacto de The Rock en la WWE actual

Dwayne «The Rock» Johnson ha vuelto a la WWE. El ex campeón WWE encaró al campeón Indisputable WWE Cody Rhodes en el último Friday Night SmackDown, pidiéndole el alma de «American Nightmare», dejando en claro que quiere un campeón corporativo, situación que sorprendió al Universo WWE. También mencionó que estará este fin de semana en Elimination Chamber, donde aguardará por su respuesta.

► The Rock busca tentar a Cody Rhodes

En el reciente «Busted Open Radio», Mark Henry, quien fuera compañero de The Rock en Nation of Domination, dijo que este último se encuentra en una posición única. Según el miembro del Salón de la Fama WWE, no hay ninguna razón financiera para que The Rock se retracte de sus ideas, creando una especie de efecto apisonador, y que ahora está en una posición en la que puede lanzar cosas en medio de las promos y recordarle a la gente que él es el «jefe» como miembro de la Junta Directiva de TKO Group Holdings. Agregó que cree que hace que sea difícil decirle «no» al ex campeón intercontinental.

«Es difícil para él no ser él mismo… Dwayne ama a Dwayne. Es incluso más difícil para él hacerlo que para nosotros… Ese hijo de p*** tiene que preocuparse por el dinero. Dijo que él dirige el espectáculo… Quiere que alguien que lo escuche sepa ‘soy el jefe de la junta’«.

Camino a WrestleMania 40 el año pasado, The Rock le había hecho la vida imposible a Cody Rhodes, e incluso durante el combate titular que tuvo contra Roman Reigns durante la segunda noche del evento. Tras eso, la situación entre ambos se enfrió y, cuando parecía que el asunto entre ambos quedó enterrado durante el estreno de RAW en Netflix, el pasado viernes pareció volverse a reactivar, aunque sin la violencia que vimos el año pasado.