Mark Henry amenaza a AEW: «Si empiezan a hablar…»

El miembro del Salón de la Fama de WWE Mark Henry avisa a AEW de que no hablen públicamente sobre por qué se fue de la compañía. Él mismo nunca lo ha hecho y por lo que sabemos tampoco desde la casa Élite, por lo que no está claro el motivo de su amenaza.

Pero lo cierto es que estas palabras del veterano en PokerScout son eso mismo:

Cuando le preguntaron si cree que AEW como empresa podría mejorar en algo, Henry respondió que todas las compañías de lucha libre podrían estar haciendo mejor las cosas en este momento, y que no quiere señalar a una en particular. “Creo que todos pueden mejorar en algo. Pero no se trata de señalar con el dedo. No es una crítica específica por no tener algo. También hay muchas cosas que la gente en WWE debería estar haciendo mejor. No se puede generalizar ni apuntar solo a una empresa.”