Mark Henry: «AJ Styles hizo un trabajo increíble»

Durante el episodio de WWE SmackDown del 31 de mayo, AJ Styles protagonizó un segmento con Cody Rhodes en el que fingió que estaba por retirarse para que tanto el «American Nightmare» como los fanáticos le brindaran un homenaje antes de sorprender a todos atacando al Campeón Indiscutible.

► Mark Henry elogia a AJ Styles

«The Phenomenal One» sorprendió a muchos teniendo en cuenta que estaba emulando lo hecho por Mark Henry con John Cena en 2013. Aquel quedó como un momento icónico. En cambio, este nuevo no permacerá en los libros de historia. Aún así, al «World’s Strongest Man» le encantó.

«El Sr. AJ Styles lució una chamarra azul y sacudió al mundo. Hablamos de un momento histórico. Se convirtió en tendencia. No solo AJ Styles se volvió tendencia, sino también un servidor. Estoy de vuelta. Por supuesto, nunca me fui. Los fanáticos me conocen. Entienden lo que es. Hice que los retiros fueran geniales. Todos los que se han retirado desde entonces dicen, ‘Va a hacer un Mark Henry.’ Cuando acuñas una frase, es bastante genial. Ahora, AJ Styles, por increíble que haya sido su trabajo, voy a tener que sacar la chamarra rosa, él tendrá que sacar la chamarra celeste, y tendremos que hacer firmas juntos. Tenemos que tener ese momento en persona.

Conozco a ambos tipos. Lo pensaron y dijeron: ‘Vamos a hacerlo como lo hizo Mark.’ Hicieron exactamente los mismos gestos. Incluso hasta el punto, después del clothesline y la paliza, hizo el mismo gesto de pararse sobre él tal como yo lo hice. Cuando salieron al exterior, se desató el caos, lo hicieron genial. La ejecución de ello, los ángulos de cámara que tomaron fueron increíbles«, explica el miembro del Salón de la Fama en Busted Open Radio.

¿Qué te pareció el segmento? ¿Habías visto el original?

🔙 Il y a 10 ans, le 17 juin 2013 à #CatchRAW, l’une des plus grosses feintes de l’histoire de la WWE Mark Henry annonçait sa retraite avant d’attaquer à la surprise générale John Cena pic.twitter.com/d88ugHlPVx — Bernard Colas (@BernardCls) June 17, 2023