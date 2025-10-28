Mark Henry: «AEW me está faltando al respeto»

El miembro del Salón de la Fama de WWE «El Hombre Más Fuerte del Mundo» Mark Henry está enojado con AEW, donde trabajó de 2021 a 2024. ¿Cuál es el motivo? Como él mismo explica en un episodio reciente de Busted Open, que Powerhouse Hobbs esté usando su finisher, World’s Strongest Slam, rebautizado como World’s Most Dangerous Slam.

► Mark Henry contra AEW

“Lo llamaron el Most Dangerous Slam. No lo llaman el World’s Strongest Slam. Es como, ‘A la mierda Mark Henry.’ A la mierda ellos, ¿qué tal eso? Eso depende de la decisión de quien lo renombró. No puedes faltarme el respeto y esperar que yo te bese el trasero por ello. No lo voy a hacer. Prefiero que me despidan o me saquen del aire antes de dejar que alguien sienta que tiene poder sobre mí.

“Hablé con Otis. Le dije: ‘Oye, no uses mi remate como un movimiento sin más. Si lo vas a usar, úsalo para poner a alguien en peligro y ganar o haz que la otra persona ruede fuera del ring después de recibirlo, y no puedes atraparlo.’”

“La gente dice que AEW está enojada porque no hice lo que querían que hiciera, y que me van a castigar. Déjenme decirles esto: AEW no puede castigarme. No hay nada, yo soy más grande que AEW. No hay nada que hayan hecho en la existencia de su compañía que me haga sentir, ‘Oh, necesito inclinarme ante eso.’”

“Respeto a los talentos, pero cuando llega un mandato que dice ‘que se joda Mark Henry, vamos a hacer esto,’ entonces eso ya no está en manos del talento. Haces lo que tu jefe te dice que hagas. No controlas mi boca, no controlas mi corazón, ni mi espíritu.”