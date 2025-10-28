Mark Henry advierte a Jimmy Uso: «Si no vale…»

Jimmy Uso parece estar camino de una gran oportunidad en solitario en la WWE, de un intento de seguir los pasos de Roman Reigns y Jey Uso. ¿Tiene lo necesario? Solo él puede responder a esa pregunta y poco a poco se le irán planteando situaciones, desafíos, para que lo haga.

► La advertencia de Mark Henry

En espera de ver cómo se sigue desenvolviendo «Big Jim» en Raw y SmackDown, el miembro del Salón de la Fama Mark Henry le ofrece un consejo, una advertencia, mientras afirma que se está convirtiendo en un fanático de sus logros individuales:

“¿Han empezado a convertirse en fans de que Jimmy Uso sea su propio hombre? Yo sí. Creo que Roman le está diciendo a Jimmy: ‘Ve y sé tu propio hombre. Tienes un bebé en camino, no necesitas a tu hermano, no me necesitas a mí, no necesitas a tu esposa, todo lo que necesitas son tus dos puños y entrar al ring.’

“Yo tuve que hacerlo por mi cuenta, y me dijeron: ‘Oye, si no puedes defenderte solo, solo vamos a poder usarte en la mitad de la cartelera. No podemos ponerte al principio, no podemos ponerte al final’.

“Y cuando te das cuenta de eso, más te vale subir el nivel o perderte en la multitud. Ahí es donde está Jimmy. Está en el punto de su carrera donde tiene que defenderse solo, convertirse en una figura de main event.

“Si no, constantemente va a estar en segundo plano mientras su hermano lucha, mientras su primo lucha. Y luego va a ver a otros familiares, como Jacob Fatu, convertirse en figuras principales. Puedo ver a Zilla Fatu entrando en el próximo año o dos», expone en Busted Open.