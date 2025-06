Mark Henry acusa a AEW y pide más a la WWE

Mark Henry es uno de los luchadores grandes más exitosos de todos los tiempos y reconoce estar preocupado por sus homólogos en la industria actual.

Alfred Konuwa de Forbes: entrevistó recientemente al miembro del Salón de la Fama de la WWE y ex de AEW, que se expresó como leemos a continuación:

“Siento pena por los hombres grandes en la lucha libre profesional actual. Y la gente me pregunta: ‘¿Por qué sientes pena por ellos?’ Pues porque es como un papel invertido.

En Estados Unidos, muchos de mis colegas blancos creen que si las personas negras llegan al poder, les haríamos las atrocidades que se nos hicieron a nosotros. Pero ese no es el modo de actuar de la comunidad negra. Si alguna vez las tornas se invirtieran, sería un liderazgo más benévolo. Por eso muchas tribus africanas fueron conquistadas: porque no querían matar a sus hermanos. Podrían estar enojados o no querer hacer negocios contigo, pero no te matarían por eso.

Y eso es lo que pasa ahora con los grandes y pequeños en la lucha libre. Ahora el pequeño está en el poder, y quiere mantenerse allí. Antes era: ‘cuanto más grande, mejor’. Pero eso no siempre es cierto.

Cuando llegué a AEW, vi todo el potencial del mundo en Wardlow. Pero como los que tenían el poder eran chicos más pequeños, lo sabotearon. Querían que todo fuera más equilibrado, favoreciendo a los pequeños, porque los mejores de allí eran ellos. No entendieron que cuantos más monstruos crees, mejor es el conquistador.