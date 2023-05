Quien lleve poco tiempo mirando la WWE y únicamente haya conocido a Logan Paul y Bad Bunny como las celebridades que han aparecido en la compañía quizá piensen que siempre que un famoso la ha visitado ha tenido unos cuantos combates. Pero realmente son rarísimas excepciones. Vale, sí, he hecho un poco de trama, porque recientemente tenemos también a Snoop Dogg; unque él también tuvo una lucha, contra The Miz en WrestleMania 39, así que no se pasen conmigo. Pero vamos a lo que nos interesa: Mark Cuban.

> Mark Cuban, a través de una mesa en WWE

El dueño de los Dallas Mavericks de las NBA es un ejemplo mejor de lo que las celebridades acostumbran a hacer en la WWE. Aparecer, emocionar, para bien o para mal, a los fanáticos, y tener alguna interacción luchística. En su caso, fueron varias apariciones durante la década de los 2000. Y nunca terminó bien para él. En 2007, se llevó de regalo un RKO de Randy Orton. Y en 2009 atravesó una mesa gracias a Sheamus. Y justamente esta última fue la primera vez, el empresario realmente aprendió la lección aquella vez.

Y -sí, son muchas «y»- estuvo hablando de ello recientemente en una entrevista en Blue Sky:

«WWE ha venido a mí varias veces pidiéndome que sea parte del show. Lo hice en 2003 con Randy Orton y con… Sheamus. Les dije que tenía dos reglas antes de hacerlo. 1- Tengo que noquar a alguien 2- Me tienen que golpear. Por cierto, fue una mesa real y me dolió la espalda durante una semana jajaja«.

