Mark Coffey incluido en el MLW Battle Riot VIII

Major League Wrestling se complace en anunciar que Mark Coffey, de Glasgow, Escocia, hará su debut en MLW participando en Battle RIOT VIII.

Coffey llega a MLW con un currículum impecable y una reputación cimentada en precisión, fuerza y ​​un atletismo explosivo. Conocido mundialmente por su paso por importantes promotoras de lucha libre, donde se ha ganado el respeto como un competidor técnicamente talentoso con ojo para aprovechar las oportunidades, la llegada de Coffey revoluciona el panorama del combate más impredecible del año en MLW.

Los aficionados a la lucha libre conocen a Coffey como un luchador excepcional con un ataque versátil que combina golpes contundentes, un agarre preciso y un instinto para las explosiones repentinas de alto impacto. Ya sea imponiendo sumisiones o dominando a sus oponentes con movimientos de potencia impactantes, Coffey aporta intensidad y determinación a cada intercambio, lo que lo convierte en una nueva y peligrosa fuerza en el ring de MLW.

Ahora, se adentra en el caos de Battle RIOT VIII, el combate más salvaje e implacable del calendario de MLW.

Imagina el momento: Un nuevo competidor llega a RIOT para su debut en MLW… Los cuerpos chocan. Las estrategias cambian. El tiempo avanza… Y cuando todo se calma… Mark Coffey se alza como el único ganador.

Nadie en la historia de MLW ha debutado y salido victorioso de Battle RIOT. Quizás ese récord se reescriba el 29 de enero.

Las reglas son sencillas y brutales: Dos competidores comienzan el combate. Cada 60 segundos, un nuevo participante se une a la contienda. Las eliminaciones se producen por conteo, sumisión o lanzamiento por encima de la cuerda superior con ambos pies tocando el suelo. No hay descalificaciones; las armas y las tácticas oportunistas forman parte del caos.

El 29 de enero en Kissimmee, la oportunidad de hacer historia estará en juego, y el debut de Mark Coffey en MLW podría ser inolvidable.