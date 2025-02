Mark Calaway: «Que The Undertaker descanse en paz»

Mark Calaway, el hombre detrás del Undertaker de la WWE, expresa sus sentimientos acerca de la posibilidad de traer de vuelta al «Deadman» una vez más durante una reciente episodio de su podcast, Six Feet Under.

► Descansa En Paz

«Mark y Undertaker se han fusionado de alguna manera. Así que lo que he intentado hacer con el personaje original de Undertaker es, en cierto modo, dejarlo descansar en paz, sin ningún otro juego de palabras. Por eso ya no hago apariciones con el sombrero y el abrigo.

Todo el mundo tiene un precio. Pero trato de no hacerlo. La cifra tendría que ser realmente, realmente grande, y tendría que tener sentido de alguna manera. Así que sí, he tratado de ser más Mark Callaway ahora, porque quiero honrar a ese personaje y el trabajo que hice, y todo el kayfabe que mantuve para ese personaje.

Si me quedara algo en el tanque en cuanto a volver al ring, tendría que encontrar alguna manera para que ocurriera algo catastrófico con Mark Callaway y así traer de vuelta a ese otro tipo. Pero eso simplemente no va a pasar. No quiero sonar cursi, pero realmente quiero dejar que The Undertaker descanse en paz.

Todo lo que ven ahora, como lo del otro día en Netflix, es el American Badass. Eso es lo divertido para mí en este momento. Es mucho más divertido y me da libertad para hacer cosas como esa, donde puedo cruzar límites.»