Mark Briscoe y Brodido vencen a Don Callis Family aunque terminan en la lona

Mark Briscoe y Brodido (Brody King y Bandido) lograron imponerse a Don Callis Family (Kyle Fletcher, Lance Archer y Rocky Romero) en un combate donde la fuerza, los relevos y la coordinación fueron determinantes.

Desde el inicio, Mark Briscoe mostró agresividad sobre Fletcher, mientras Brodido se unieron para atacar en conjunto. Don Callis Family respondió controlando el ritmo del combate y manteniendo a Mark lejos de su esquina. Intercambios de Lariats entre Briscoe y Fletcher, así como un duelo de poder entre Brody King y Lance Archer con un Death Valley Driver, marcaron los primeros momentos intensos.

El enfrentamiento continuó con Brodido centrando su ofensiva contra Archer, mientras Bandido sufría por una lesión en el hombro. Don Callis Family sacó a Brody del ring y atacó a Bandido en conjunto, pero los rivales lograron reaccionar con Tornillo Plancha, Gorilla Press Slam y un Senton.

► Momentos claves

La victoria se definió tras el Piledriver de Brodido sobre Romero, culminando un intercambio intenso de movimientos combinados. Las intervenciones de Don Callis Family, los relevos estratégicos y las respuestas aéreas de Brodido fueron fundamentales. Tras la lucha, Mark Briscoe y Kyle Fletcher se enfrentaron en la rampa, y Kazuchika Okada irrumpió atacando a King y Bandido, aplicando el Rainmaker y mostrando los campeonatos unificados en el centro del ring.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Brodido consolidan su posición como un equipo de élite, mientras la intervención de Kazuchika Okada deja un mensaje claro para los campeones de parejas, pues en WrestleDream, junto a Takeshita, Okada buscará los cetros.

Además Mark Briscoe y Kye Fletcher mostraron que dejarán todo en el ring en el próximo evento magno de AEW.