Mark Briscoe vence a Ricochet y lanza un reto directo a MJF

En una intensa lucha individual, Mark Briscoe logró imponerse a Ricochet a pesar de múltiples intervenciones externas, y al final de la noche, dejó claro que su objetivo está puesto en el campeón mundial, MJF.

El combate comenzó parejo, con ambos luchadores mostrando su velocidad y habilidad. Mark tomó el control con una ráfaga de golpes, pero Ricochet lo sorprendió con su agilidad y aprovechó una distracción de The Gates of Agony (Kaun y Toa Liona) para derribar a Briscoe y lanzarse en un Tope Suicida.

Ricochet intentó usar una silla, pero el árbitro se lo impidió. Mark resistió los castigos, se encendió con una serie de derechazos, y a pesar de que Liona intervino desde afuera y Kaun distrajo al árbitro, Briscoe siguió en pie de lucha.

Cuando parecía que Ricochet se llevaba la victoria tras un “Vertigo”, Brody King y Bandido aparecieron para igualar la situación, sacando a GOA del ring. Aprovechando el caos, Mark sorprendió con un Jay Driller para conseguir la cuenta de tres.

Tras la lucha, Briscoe tomó el micrófono para llamar a MJF. La música del campeón sonó, pero apareció en la pantalla burlándose de Mark y anunciando que sí aceptará enfrentarlo la próxima semana, solo por lo que dijo Hangman Page.

HOLY SHIT, MARK BRISCOE.

Listen to him right here. Might have been THE BEST promo of his AEW run so far. #DemBoys

pic.twitter.com/5c5MVrtwMk

— Drainmaker (@DrainBamager) July 31, 2025