► Mark Briscoe tras ROH Death Before Dishonor

Durante Death Before Dishonor 2024, Mark Briscoe venció a Roderick Strong para continuar siendo el Campeón Mundial de ROH. Ya son 113 días de reinado para el veterano, aunque esta fue solo su segunda defensa; la primera la tuvo contra Kyle Fletcher en el programa semanal del 20 de junio. Había destronado a Eddie Kingston en Supercard Of Honor 2024. Mark ha estado bastante más ocupado luchando en AEW, como hizo, por ejemplo, en el reciente comabte Blood and Guts.

«¿Cómo estamos, amigos? Mark y Baby J. Briscoe aquí. Acabamos de terminar el evento principal de Death Before Dishonor, y como pueden ver, salimos victoriosos. Ahora, Roderick Strong, nada ha cambiado. ¿Qué dicen? Cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual. Aquí estamos, más de 20 años después, y sigues siendo igual de fuerte. Sigues siendo igual de bueno, amigo. Puedes seguir adelante. ¡Todavía puedes! Pero lo que quiero decir es, amigo, buena lucha, pero estás viendo a un campeón. Agradezco a mis hermanos, Kyle O’Reilly y Big Tom, por apoyarme. Mi hombre principal con el plan, OC, te extrañamos, hermano. Pero de cualquier manera, para hacer una larga historia corta, campeón mundial de Ring of Honor, ¡bebé!».

