Mark Briscoe retuvo ante El Clon… Su próximo retador: Tommaso Ciampa

En la tercera lucha de este episodio, el Campeón TNT, Mark Briscoe, expuso el cinturón ante El Clon, integrante de la Don Callis Family.

► Momentos clave

La lucha comenzó, cosa rara, con llaves. El Clon mostró sus movidas al estilo mexicano, las cuales sacaron de concentración a Mark Briscoe, quien, en cuanto tuvo oportunidad, llevó la acción afuera del ring, donde incluso amenazó con utilizar una silla como arma.

En otro momento en que el enmascarado salió el ring, Briscoe lo siguió con Blockbuster. El mexicano se recuperó, metiendo a su rival entre el faldón y la ceja para luego patearlo. Sin miramientos, lo arrojó sobre las escaleras metálicas.

El Clon aplicó tirabuzón a ras de la lona. Parecía que Brisco no podría aguantar mucho. Las patadas y golpes llovían sobre la humanidad de Briscoe. Lionsault con un pie en las sogas. Dos segundos.

Briscoe se pudo recuperar, y tras echar del ring a su rival, se le arrojó en tope suicida con giro. Briscoe sacó a relucir su Red Neck Kung Fu.

Exploder por parte de Briscos seguido de un brainbuster y un Froggy Bow para dos segundos. El Clon suportó el Jay Driller y ejecutó un Asai Moonsault cuando Briscoe salió del ring.

Lanza de El Clon que parecía definitiva. El remate iba a ser el Portal Bomb, pero de alguna manera, Briscoe se liberó y rodó a su rival a espaldas planas para retener el título.

► ¿Y ahora qué?

La próxima defensa de Mark Briscoe será el próximo sábado en AEW Collision. Tras la lucha, apareció el retador. Nada menos que Tommaso Ciampa.