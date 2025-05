Mark Briscoe reta a Ricochet para AEW Double Or Nothing

Este miércoles, Dynamite presentó un combate un tanto atípico para los estándares del programa. Aunque no se trata de una celebridad, Zach Gowen está ya parcialmente retirado, y al fin y al cabo, por su fama y especiales condiciones, supone una atracción cada vez que compite, y AEW quiso reservarle hueco en Beach Break.

Sin embargo, Gowen no salió muy bien parado de su combate contra Ricochet, pues este, además de vencerle, quiso ensañarse a posteriori, y delante de su familia. Afortunadamente, alguien quiso plantar cara por tal injusticia: Mark Briscoe, quien no olvida sus recientes hostialidades con Ricochet, haciéndole huir.

Y AEW publica ahora una promo de Briscoe donde el veterano lanza un claro reto al ex-WWE: en Double Or Nothing quiere solucionar las rencillas pendientes con una lucha de camilla. Por el momento, Ricochet no ha respondido ni se ha oficializado encuentro alguno.

Como único precedente individual entre ambos, el duelo que disputaron en el episodio de Dynamite del pasado 23 de abril, con triunfo para Briscoe.

► Cartel de Double Or Nothing

Les recuerdo cómo luce el menú que presentará Double Or Nothing 2025 este próximo 25 de mayo desde la Desert Diamond Arena en Glendale (Arizona, EEUU).

