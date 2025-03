Mark Briscoe: «Quiero ser campeón en AEW»

La división en parejas es cosa del pasado desde que falleció su hermano, Jay Briscoe, aunque sí ha estado desenvolviéndose en luchas de tríos o facciones, en especial como integrante de The Conglomeration, pero principalmente Mark Briscoe ha estado desplegando su talento de manera individual. Empezando porque en 2024 fue Campeón Mundial ROH durante 201 días desde abril hasta octubre.

► Solo quiere un campeonato

Y si bien desde que perdió el título no ha ostentado otro, el veterano aún es ambicioso en este sentido. Tanto por la posibilidad de recuperar la corona de Ring of Honor como, particularmente, mirando a AEW. En una reciente entrevista en Casual Conversations with The Wrestling Classic, Mark comparte su deseo de conseguir el oro en All Elite Wrestling:

«Quiero ganar un título en AEW. Ya sea un campeonato individual o un título de tríos, quiero ganar un campeonato en AEW. Eso fue de lo primero que dije cuando llegué aquí. Dije: ‘Huelo oro en esas colinas’. Gané el Campeonato Mundial de Ring of Honor, y ese es uno de los mayores logros de toda mi carrera. No estoy menospreciando en absoluto el Campeonato Mundial de ROH, para nada, porque estaría feliz de tener otra oportunidad por él.

Pero quiero un título en AEW,. Ya sea formando un grupo con algunos de mis muchachos para conseguir los Títulos de Tríos, una nueva oportunidad por el TNT Championship, una por el International Championship, o incluso una por el título máximo. ¿Sabes a lo que me refiero? Solo quiero un campeonato.»

Es interesante apuntar que la casa Élite acaba de anunciar un breve torneo para determinar al retador al Campeonato Internacional de Kenny Omega en el evento de pago por visión Dynasty y que Mark Briscoe forma parte; en el próximo episodio de Collision va a enfrentar a Mark Davis en la primera ronda.