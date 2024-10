Mark Briscoe: «Que Jericho mencionara a Jay…»

Camino a su lucha de escaleras por el Campeonato Mundial de ROH en AEW Dynamite, Chris Jericho mencionó el fallecimiento de Jay Briscoe para molestar a Mark. A falta de horas para que ambos se enfrenten, el portador del título comparte sus sensaciones al respecto con Adam Barnard de Foundation Radio.

“Bueno, mira, Jericho, simplemente no sabe cuándo callarse. No sabe cuándo dejar de hablar. Y sé que ha hecho una carrera reinventándose a sí mismo y creando diferentes personajes y todas estas diferentes personalidades. Bueno, su nuevo personaje va a ser el tipo que recibe una paliza de Mark Briscoe casi semanal o quincenalmente porque simplemente no sabe cuándo callarse y es muy astuto con eso. ¿Cómo lo llaman? Pasivo-agresivo. Dirá algo como: ‘Voy a ser un campeón de Ring of Honor dos veces, al igual que Jay Briscoe’. Si resulta que ganas, está bien, lo entiendo. Serás un campeón de Ring of Honor dos veces, al igual que Jay Briscoe. Pero la mediocridad que emana, proviene de un lugar horrible. Y es como si estuvieras ladrando al árbol equivocado, hombre. Estás jugando con fuego. Para mí, ni siquiera se trata del título el miércoles porque creo que demostré mi punto en un combate uno a uno en WrestleDream, incluso cuando sus chicos intentaron involucrarse. Tuve mi respaldo, pero lo vencí, haciéndole el conteo de uno, dos, tres en medio del ring, pero ahora solo quiere seguir hablando. Creo que solo está intentando mantenerse relevante. Pero yo soy el equivocado. Soy el equivocado. ¿Entiendes lo que digo? Soy el equivocado.

“No soy el que quieres que haga eso porque te sacaré del juego. Este será tu canto de cisne, hombre. Esto será todo para ti. Puede que no puedas levantarte y caminar durante un par de días. Soy el equivocado, hombre. Soy una persona violenta. Mi hermano y yo entramos en este juego con una venda en los ojos, donde solo se trata de violencia. Es todo lo que queremos hacer, todo. Todo lo que sabemos hacer es simplemente herir a la gente. No se trata de hacer volteretas o acrobacias elegantes. Simplemente se trata de herir a la gente. Y solo la intensidad y el ir con todo, a lo grande. Chris Jericho cometió un gran error. Quiero decir, esto podría ser el final para él. Esto podría ser el final de su larga y lujosa carrera solo porque no sabe cuándo callarse.”

En otra entrevista, con Battleground, el veterano también pide que se preste atención a «The Protostar» Kyle Fletcher:

“En cuanto a la estrella emergente en Ring of Honor, esa es una pregunta difícil porque hay mucho talento joven. Hay tanto, tanto talento joven y hambriento. Estoy tratando de pensar en chicos que son exclusivos y que no han cruzado demasiado hacia AEW. Pero, por ejemplo, hay un tipo con el que luché hace un par de meses. Diría que probablemente ahora se le considere un chico de AEW, pero un tipo con el que luché por el título de Ring of Honor en HonorClub hace un par de meses, porque me ganó en Dynamite, es Kyle Fletcher. Kyle Fletcher es 100% un prospecto de cinco estrellas, y está comenzando a causar impacto y a mostrar realmente lo que puede hacer. Así que, hombre, mantén un ojo en Fletcher, sin duda.”

