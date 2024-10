FTR y The Briscoe Brothers nos dieron tres grandes luchas por equipos. El primero de abril de 2022, Cash Wheeler y Dax Harwood le quitaron el Campeonato Mundial de Parejas ROH a Jay Briscoe y Mark Briscoe en el PPV ROH Supercard of Honor 2022.

Luego, retuvieron el título el 23 de julio de 2022 en una lucha por equipos a dos de tres caídas, en el PPV ROH Death Before Dishonor 2022. Y, finalmente, los Briscoe recuperaron el título mundial de parejas de ROH en el PPV ROH Final Battle 2022, el 10 de diciembre de ese año.

► Mark Briscoe recuerda la trilogía FTR vs. The Briscoe Brothers

Todas estas luchas fueron de cinco estrellas o hasta más. Y, recientemente, Mark Briscoe dijo que a nivel de luchas por equipos, nunca habrá nada como esta trilogía de combates. Estas fueron sus palabras en una reciente entrevista con Foundation Radio:

«La trilogía con FTR es algo que creo que va a mantenerse por sí sola para siempre, hombre. Es como que nunca habrá nada igual. Fue como si Jay y yo… Agradecíamos estar en Ring of Honor en los años 2010 porque realmente nos acogieron como hombres de familia, como padres y esposos. Nos volvimos financieramente estables trabajando para Ring of Honor cuando Sinclair Broadcasting era dueño de la empresa. Fue una temporada necesaria y un paso fundamental en nuestras vidas, como hombres de familia, porque necesitábamos ganar algo de estabilidad económica, si sabes a lo que me refiero. Pero al mismo tiempo, era casi como si estuviéramos enjaulados.

Estábamos encerrados porque éramos exclusivos de Ring of Honor y no podíamos hacer cosas aquí y allá. Llegamos a hacer algunas cosas con New Japan porque Ring of Honor estaba trabajando con New Japan con un acuerdo de colaboración o lo que sea. Pero luego, de alguna manera, nos escabullimos y luchamos contra los Hardy Boys en Omega, no sé cómo lo logramos. Creo que fue una cuestión de redactar estratégicamente cuando lo presentamos a los directivos de Sinclair. Pero de cualquier manera, básicamente toda esa década estuvimos limitados en cuanto a dónde podíamos ir y contra quién podíamos luchar. Luego, en el momento en que se abre esa puerta, podemos ir aquí, allá y a otros lugares. Y es como, hombre, una de las primeras cosas que comenzó a materializarse fue FTR. Dax llamó a los Briscoes en su página de Twitter. A partir de ahí, fue una cosa tras otra, tras otra».