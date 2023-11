Mark Briscoe: «Me gusta pensar que Jay ve cada lucha»

Mark Briscoe habla de cómo está viviendo su vida casi diez meses después de que su hermano, Jay Briscoe, falleciera en un accidente automovilístico el 17 de enero durante una reciente entrevista con Sports Illustrated.

Personalmente, nunca ha sido una persona que pusiera luz sobre su vida privada, pero profesionalmente ha estado trabajando tanto en AEW como en ROH. Anoche luchó contra Jay White en el combate estelar de Dynamite.

► La vida sin Jay Briscoe

«Hay recordatorios de él por todas partes, pero son los aleatorios los que más me afectan. ¿Sabes cuál ha sido lo más difícil? El trayecto al aeropuerto. Al principio, no pensaba en ello. Luego, a los 45 minutos del viaje, estaría llorando. Me estoy acostumbrando. Es como nuestra nueva normalidad. Pero cuando algo me toma por sorpresa, es cuando me afecta».

«Siento que todavía está con nosotros en espíritu y en nuestros corazones. Todos nos hemos unido. De alguna manera extraña, la tragedia viene acompañada de belleza. Recojo a sus hijos para llevarlos a la escuela todas las mañanas. Cuando estamos todos juntos, eso hace que mi corazón se sienta muy bien«.

«Sé exactamente, después de cada combate, lo que me diría. Jay quería que fuera el mejor. La forma en que me hablaba, todavía escucho esa voz en mi cabeza. A veces, mi naturaleza rebelde se mostraba en nuestra rivalidad de hermanos; si él decía que debía hacer algo de una manera, entonces yo decía que no, lo haré de esta manera. Así que mi mentalidad ha cambiado en ese sentido. Él casi siempre tenía razón. Han sido 22 años seguidos de lucha libre. Él y yo. Siempre él y yo. Me gusta pensar que todavía está viendo cada combate y cada promo. Es un viaje loco».