Warner Bros. Discovery, cual espejo de sus producciones del universo DC, ha pasado de villana a, por lo menos, no ser tan considerada como tal en las últimas horas. Todo, tras conocerse que finalmente cede y permitirá que AEW homenajee la figura del fallecido Jay Briscoe de manera televisada.

Porque de inicio, ya pudimos comprobar que el pasado miércoles WBD no dio luz verde para que AEW llevase a cabo un show tributo en sustitución del anunciado episodio de Dynamite, como ocurrió con el emotivo capítulo del 30 de diciembre de 2020 en memoria de Brodie Lee.

Parece que la presión de miles de seguidores ha surtido efecto, y hoy, Tony Khan anuncia un combate que veremos en el próximo Dynamite a modo de recuerdo hacia Jay Briscoe, donde su hermano Mark enfrentará a Jay Lethal, años atrás rival del añorado ex Campeón Mundial ROH. Mañana, Jay habría cumplido 39 años.

Tomorrow 1/25

Lexington KY

Live on TBS

8pm ET/7pm CT

Wednesday Night #AEWDynamite



Mark Briscoe vs Jay Lethal



Requested by both men to celebrate the life + legacy of the late great

Jay Briscoe on his 39th birthday,

his longtime friend/rival Jay Lethal vs his brother Mark Briscoe pic.twitter.com/uzeQ0L4t5h