Mark Briscoe consigue una victoria rumbo al Campeonato TNT

Mark Briscoe consiguió una victoria clave en su camino hacia el Campeonato TNT, aunque su recorrido aún no está completo. Tras un intenso combate frente a Lance Archer, en el que soportó un castigo brutal dentro y fuera del ring.

Antes del encuentro, Briscoe recordó que en ese mismo recinto él y su hermano se enamoraron de la lucha libre profesional, pero dejó en claro que ahora su única meta es el título que ostenta Kyle Fletcher. Sin embargo, para llegar a esa oportunidad, Don Callis le puso una condición: derrotar primero a Konosuke Takeshita este sábado.

► Lance Archer otro reto para Mark Briscoe

Sin embargo, Mark pidió una lucha en ese momento, por lo que Lance Archer fue el elegico. El combate contra Archer fue un reflejo de la resistencia de Briscoe, quien resistió múltiples ataques, incluyendo potentes Chokeslams en ringside y sobre los escalones metálicos, además de la intervención ilegal de Rocky Romero. A pesar de terminar con el rostro ensangrentado, Mark mostró su espíritu de lucha y se levantó una y otra vez hasta alcanzar la victoria.

Ahora Mark Briscoe deberá superar un reto aún mayor: enfrentar a Takeshita. Solo así podrá asegurar su esperado mano a mano contra Kyle Fletcher por el Campeonato TNT.