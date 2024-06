Mark Briscoe clasifica a la lucha por el Campeonato TNT

Comenzaron las eliminatorias para a lucha de escaleras por el Campeonato TNT que dejó vacante Adam Copeland, por lo que se busca un nuevo campeón.

El primer clasificado fue Konosuke Takeshita y en el segundo combate eliminatorio se enfrentaron Mark Briscoe y Brian Cage, quien empezó dominando el combate gracias a su fuerza, aunque Mark consiguió reaccionar y poner en predicamento a su rival.

Mark Briscoe pulled a fast one on the ref!

Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@SussexCoChicken | @BrianCageGMSI pic.twitter.com/6HgZGHqdLx

