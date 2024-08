Mario Bautista preparándose para la mejor versión de José Aldo

Mario Bautista es plenamente consciente de lo que tiene entre manos en José Aldo en UFC 307 , y no dejará que ningún obstáculo mental se interponga en su camino para conseguir la victoria.

Bautista (14-2 MMA, 8-2 UFC) dijo que estaba “súper emocionado” cuando sonó el teléfono con lo que sería la oportunidad más grande de su carrera hasta ahora. Después de conseguir seis victorias consecutivas en la división de peso gallo, se enfrentará al miembro del Salón de la Fama de UFC Aldo (32-8 MMA, 14-7 UFC) en UFC 307 , que se llevará a cabo el 5 de octubre en el Delta Center en Salt Lake City (ESPN+ pay-per-view, ESPN, ESPN+ ).

“Un gran nombre, un gran desafío y una victoria sobre alguien como José en esta división te elevan en la clasificación y te hacen conocido por mucha gente después de una pelea como esa. Eso era lo que me emocionaba. Estaba presionando para pelear contra Rob Font y luego me olvidé de eso. Estaba listo para cualquier pelea. Entonces, cuando me dieron a José, pensé: ‘Me alegro de haber esperado y haber tenido paciencia’”.

El enfrentamiento responderá muchas preguntas sobre ambos hombres. La victoria de Bautista lo ha posicionado en una posición privilegiada, pero el ex campeón de peso pluma de la UFC Aldo representa un avance significativo en la competencia, a pesar de que tendrá 38 años cuando llegue la noche de la pelea.

Aldo, número 8 en el último ranking de peso gallo, regresó de un retiro de MMA de 21 meses en mayo y completó su contrato con UFC con una decisión unánime sobre Jonathan Martínez en UFC 301. «Scarface» insinuó que podría ser su última pelea con la promoción, pero luego firmó un nuevo acuerdo y se anunció el enfrentamiento con Bautista, número 14 en el ranking, para UFC 307.

La firma de un nuevo contrato indica que Aldo ve un futuro positivo para sí mismo aún en el octágono. Derrotar a otro nombre en racha sería una declaración para él mismo, pero si las cosas van en la dirección opuesta para Bautista, sería igualmente significativo para su propia carrera.

Después de su derrota ante Aldo en UFC 301, Martínez admitió que quedó deslumbrado por el legendario brasileño cuando entró a la jaula y no rindió al máximo. Bautista no prevé tener problemas de ese tipo.

“Lo veo como un artista marcial y las cosas que era capaz de hacer en la jaula. Como en esa última pelea contra Ricky Simon, estaba viendo a chicos con buena defensa contra derribos y él era uno de los chicos que estaba observando y estudiando para pelear contra Ricky y tomar lo que él hace. Pero no, como una leyenda y alguien que me fascina, no creo que sea uno de esos chicos para mí. No sé qué estaba saliendo mal con Jonathan Martínez, pero no creo que vaya a ser un factor para mí.

“Me estoy preparando para la mejor versión de Aldo que existe. Como el Aldo de WEC. Ese es el tipo de Aldo para el que me estoy preparando. Creo que simplemente tengo que superarlo y estar listo para lo que sea que Aldo aparezca esa noche”.

Aldo solo ha sido derrotado una vez desde que bajó a las 135 libras hace casi cinco años, y fue en una pelea por el título contra Petr Yan. No es tarea fácil derrotarlo en la distancia, pero Bautista, de 31 años, cree que es capaz y entiende las ventajas de ganar de esa manera.

“Definitivamente, si puedes conseguir la victoria y con estilo, eso siempre es mejor. Lograr un final rápido y terminar temprano, eso siempre es bueno. Pero creo que para esta pelea, uno de nosotros, ambos vamos a ir por todo. Va a ser un espectáculo. Va a ser una buena pelea y no va a ser una pelea aburrida, seguro. Pase lo que pase, solo puede salir algo bueno de ella”.