Marina Shafir y Megan Bayne superaron la segunda fase por el Campeonato Femenil de Parejas AEW

El Torneo por el Campeonato Femenino por Parejas de AEW sigue su camino y a la siguiente ronda se sumaron Marina Shafir y Megan Bayne, quienes superaron a Tay Melo y

Anna Jay.

El combate inició con un intercambio de derribos entre Tay y Shafir, seguido de un dominio temprano de TayJay con un doble suplex. La acción pronto estalló en ringside, donde las cuatro se lanzaron con ataques.

► Momentos claves

Tay Melo tomó control de la contienda con un suplex sobre Bayne, y junto a Anna conectó castigos combinados que parecían inclinar la balanza. Sin embargo, Shafir y Bayne respondieron con suplexes consecutivos que quebraron la resistencia de TayJay.

El punto decisivo llegó cuando Anna intentó un sleeper hold, pero Bayne alcanzó su esquina y permitió la entrada de Shafir, quien cerró el duelo aplicando el Mother’s Milk para obtener la rendición.

► ¿Qué pasará ahora?

La dupla compuesta por Shafir y Bayne se posiciona como una seria candidata al título, consolidando su imagen de poder dentro del torneo. Y ahora enfrentarán a Toni Storm y Mina Shirakawa.