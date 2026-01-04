Marina Shafir y Megan Bayne sorprenden con victoria exprés en AEW Collision

AEW Collision 3 de enero 2026

En un combate que sirvió para exhibir su superioridad, las Megaproblems (Marina Shafir y Megan Bayne) no necesitaron mucho tiempo para deshacerse de Rache Chanel y Londy Dior, en un encuentro que priorizó la eficacia sobre la extensión.

► Momentos clave

AEW Collision 3 de enero 2026

La acción comenzó con un intercambio técnico en la lona entre Londy Dior y Marina Shafir, demostrando el llaveo que caracteriza a Shafir. Sin embargo, la ventaja cambió rápidamente cuando Megan Bayne intervino con su poder abrumador, azotando a Rache Chanel contra la lona con un movimiento contundente.

Con Chanel ya debilitada, Marina Shafir no dejó pasar la oportunidad. Aplicó su temida llave de sumisión, el Mother’s Milk, atrapando a Chanel en el centro del ring. Ante la presión, Chanel no tuvo más opción que rendirse, dando la victoria a Shafir y Bayne en cuestión de minutos.

► ¿Y ahora qué?

Aunque el combate fue breve, cumplió su propósito: recordar a la división que son un verdadero Megaproblema. Por lo pronto, parece que dirigirán sus baterías hacia las Timeless Love Bombs.

