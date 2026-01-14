Marina Shafir: una madre luchadora salvaje en AEW

Marina Shafir

La cada día más importante luchadora de AEW Marina Shafir habla sobre una variedad de temas que permitirán a los fanáticos conocerla mejor.

► En palabras de Marina Shafir

La única mujer de los Death Riders
“Crecí con hermanos, así que lo que vivo aquí es como trabajar con mis hermanos: me respaldan, quieren que crezca, que aprenda y que evolucione como luchadora y persona. Se siente muy familiar y estoy disfrutando mucho eso, porque es lo que soy.”

La evolución de su carrera
“Ha sido desafiante, una locura. Nunca he tenido miedo de intentar y fallar, y hay que tener el valor de hacerlo una y otra vez, especialmente en este negocio. Todo se trata de aceptar los golpes, los altibajos, y mantener la compostura, estar presente siempre.”

Ética de trabajo
Siempre me he recordado que puedo hacerlo. Mi trayectoria en MMA y judo me enseñó disciplina: era la primera en llegar y la última en irme, y esa memoria muscular se ha transferido a mi carrera actual. Ahora estoy rodeada de gente que me recuerda mi potencial y me permite sostenerme por mí misma.”

Death Riders
Lo que me atrajo fue la autenticidad del grupo. No hay sobreproducción, se autopolicían y yo quería hacer lo mismo: aportar lo mejor de mí sin perder mi esencia. Todo comenzó pidiendo ayuda y buscando retroalimentación que realmente pudiera aplicar.”

Fiel a sí misma en el ring
“No soy una ‘flippy toy’ (una luchadora acrobática y llamativa). Soy como GI Jane: me mantengo firme, levanto a los demás y quiero sacar algo salvaje y auténtico de las mujeres con las que lucho. Eso siento que es mi propósito aquí.”

Megan Bayne
“Cuando llegó a AEW, era muy callada pero muy atlética y trabajadora. La oportunidad de trabajar con ella fue un regalo; no tratamos de cambiarnos, solo nos encontramos en el medio y hacemos crecer el trabajo juntas.”

Disciplina desde pequeña
Mi padre era mi entrenador de fuerza desde que tenía 8 o 9 años. Él me empujaba constantemente a dar más y eso me enseñó la capacidad de esforzarme siempre un poco más. Eso también conecta con la filosofía del grupo: siempre buscar crecimiento y aprendizaje.”

Infancia y emigración a Estados Unidos
Llegamos como refugiados con mi madre y mis hermanos desde Moldavia. Fue un periodo de mucho estrés y supervivencia. Recuerdo cómo mi madre tuvo que manejar todo y cómo eso me enseñó resiliencia desde pequeña.”

La maternidad y la lucha profesional
“Es difícil combinar todo, a veces siento que fallo constantemente, pero eso es parte de ser madre. Todo lo que hago, incluso estar lejos, es por mi hijo. Me motiva y me da energía, más que tristeza.”

Preparación antes de los combates
“Mi entrenador de MMA, Josh Barnett, nos enseñó a centrarnos completamente antes de cualquier combate: nada antes o después importa, solo estar presentes y tomar la decisión de darlo todo en ese momento.”

Salir al ring sola
No me siento sola. Es liberador y excitante poder ser auténtica y salvaje en el ring, probar lo que hemos entrenado y acercarme cada vez más a una sensación de libertad total.”

LA LUCHA SIGUE...
