Marina Shafir: una madre luchadora salvaje en AEW

La cada día más importante luchadora de AEW Marina Shafir habla sobre una variedad de temas que permitirán a los fanáticos conocerla mejor.

► En palabras de Marina Shafir

La única mujer de los Death Riders

“Crecí con hermanos, así que lo que vivo aquí es como trabajar con mis hermanos: me respaldan, quieren que crezca, que aprenda y que evolucione como luchadora y persona. Se siente muy familiar y estoy disfrutando mucho eso, porque es lo que soy.”

La evolución de su carrera

“Ha sido desafiante, una locura. Nunca he tenido miedo de intentar y fallar, y hay que tener el valor de hacerlo una y otra vez, especialmente en este negocio. Todo se trata de aceptar los golpes, los altibajos, y mantener la compostura, estar presente siempre.”

Ética de trabajo

“Siempre me he recordado que puedo hacerlo. Mi trayectoria en MMA y judo me enseñó disciplina: era la primera en llegar y la última en irme, y esa memoria muscular se ha transferido a mi carrera actual. Ahora estoy rodeada de gente que me recuerda mi potencial y me permite sostenerme por mí misma.”

The newest member of SkyFlight, @ZaydaSteel, looked ready for @MarinaShafir, but was NOT ready for @MeganBayne! Watch #AEWCollision LIVE on TNT & HBO Max pic.twitter.com/Pw9uElzGZa — All Elite Wrestling (@AEW) January 11, 2026

Death Riders

“Lo que me atrajo fue la autenticidad del grupo. No hay sobreproducción, se autopolicían y yo quería hacer lo mismo: aportar lo mejor de mí sin perder mi esencia. Todo comenzó pidiendo ayuda y buscando retroalimentación que realmente pudiera aplicar.”

Fiel a sí misma en el ring

“No soy una ‘flippy toy’ (una luchadora acrobática y llamativa). Soy como GI Jane: me mantengo firme, levanto a los demás y quiero sacar algo salvaje y auténtico de las mujeres con las que lucho. Eso siento que es mi propósito aquí.”

Megan Bayne

“Cuando llegó a AEW, era muy callada pero muy atlética y trabajadora. La oportunidad de trabajar con ella fue un regalo; no tratamos de cambiarnos, solo nos encontramos en el medio y hacemos crecer el trabajo juntas.”

Disciplina desde pequeña

“Mi padre era mi entrenador de fuerza desde que tenía 8 o 9 años. Él me empujaba constantemente a dar más y eso me enseñó la capacidad de esforzarme siempre un poco más. Eso también conecta con la filosofía del grupo: siempre buscar crecimiento y aprendizaje.”

«Timeless» Toni Storm’s love for @MinaShirakawa powered a ferocious offense against «The Problem» @MarinaShafir! Watch the #AEWDynamite replay RIGHT NOW on @SportsOnMAX! pic.twitter.com/4vLS7GzRdN — All Elite Wrestling (@AEW) January 9, 2026

Infancia y emigración a Estados Unidos

“Llegamos como refugiados con mi madre y mis hermanos desde Moldavia. Fue un periodo de mucho estrés y supervivencia. Recuerdo cómo mi madre tuvo que manejar todo y cómo eso me enseñó resiliencia desde pequeña.”

La maternidad y la lucha profesional

“Es difícil combinar todo, a veces siento que fallo constantemente, pero eso es parte de ser madre. Todo lo que hago, incluso estar lejos, es por mi hijo. Me motiva y me da energía, más que tristeza.”

Preparación antes de los combates

“Mi entrenador de MMA, Josh Barnett, nos enseñó a centrarnos completamente antes de cualquier combate: nada antes o después importa, solo estar presentes y tomar la decisión de darlo todo en ese momento.”

Salir al ring sola

“No me siento sola. Es liberador y excitante poder ser auténtica y salvaje en el ring, probar lo que hemos entrenado y acercarme cada vez más a una sensación de libertad total.”