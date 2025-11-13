Marina Shafir comanda al triunfo en AEW Dynamite: Blood & Guts

El combate Blood & Guts Femenino fue una guerra sin control que mezcló violencia extrema, estrategia y pura brutalidad. Todo comenzó con Skye Blue y Willow Nightingale, quienes abrieron la jaula a puro golpe con tapas metálicas y palos de kendo. La intensidad subió con la entrada de Julia Hart, quien desató la furia del Triangle of Madness. Su ofensiva combinada abrió la primera herida de la noche.

Cuando Harley Cameron se unió al combate, la violencia se multiplicó. Las Sisters of Sin castigaron a sus rivales con sillas y tachuelas, hasta que Thekla irrumpió con su cinturón para equilibrar el terreno. La aparición de Jamie Hayter cambió la energía, arrojando tachuelas por el ring y usando un palo de kendo con alambre de púas que destrozó la espalda de sus oponentes.

El ingreso de Megan Bayne marcó un punto de inflexión. Su fuerza bruta barrió con Willow y Harley con dobles suplex. Luego, Kris Statlander llegó con ímpetu, aunque su breve discusión con Willow permitió a Bayne retomar el control. Cuando Mercedes Moné hizo su entrada, lo hizo en grande: posando con sus múltiples campeonatos, que después utilizó como armas. Repartió sus títulos entre sus compañeras para atacar, un detalle que cambió el rumbo del combate.

Mercedes Moné brought her titles into the ring and gave them to everyone on her team so that they can use the titles as weapons!

La acción se volvió caótica cuando Mina Shirakawa entró para reforzar a su equipo, seguida por Marina Shafir, quien llevó la violencia al extremo al sacar una cama de clavos y lanzar a Kris sobre ella. Con Toni Storm completando la entrada final, el combate oficialmente comenzó con los diez nombres en el cuadrilátero.

► Momentos claves

El caos estalló por completo: Jamie Hayter atravesó una mesa con un Powerbomb fallido que luego remató con un Elbow Drop. Afuera, Julia Hart y Thekla escaparon por un hueco en la jaula, atacaron al árbitro y le robaron la llave para liberar a sus compañeras. Moné sacó a varias rivales de la jaula, azotándolas contra las escaleras metálicas, y subió con Kris Statlander hasta lo alto, donde ambas se lanzaron con un brutal Samoan Drop sobre mesas fuera del ring.

Dentro, Toni Storm intentó un Hip Attack con un espejo, pero Shafir lo destruyó contra su rostro. Mina atrapó a Bayne con una Figura Cuatro reforzada con alambre, pero Shafir la detuvo pisando vidrios con los pies vendados antes de cerrar su brutal llave final, Mother’s Milk. Megan la complementó con cinturazos, y Storm, impotente, terminó rindiéndose por su equipo.

► ¿Qué pasará ahora?

El triunfo consolidó a Julia Hart, Thekla y Skye Blue como las reinas absolutas del caos, junto a Mercedes Moné, Megan Bayne y Marina Shafir. Y esto las lleva a una victoria moral y anímica, además de mostrar una alianza que podría dar frutos más adelante.