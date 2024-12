La conexión de Marilyn Manson con el mundo de la lucha libre

Mientras la mayoría de nosotros disfrutamoso de una nueva edición de Survivor Series, una parte de los fans estuvieron al mismo tiempo en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, para una nueva edición del Machaca Fest; festival que este año volvió a sus orígenes al tener un cartel cargado de importantes artistas del rock y sus variantes.

Y vaya que el cartel que se presentó motivó que los boletos se agotaran al tener a importantes bandas, de las cuales destacaremos dos que cuya mucha ha estado asociado en algún momento con la lucha libre; siendo estos: Marilyn Manson y Limp Bizkit.

Comencemos con el controversial Marilyn Manson, y digo controversial, porque en una de sus presentaciones en Monterrey, varios puritanos se presentaron a su concierto para protestar por su música influía a los jóvenes a hacer maldades (caso Ana Nassar). Pero en el caso de la lucha libre que es lo que nos importa, Marilyn dejó joyitas que hemos disfrutado en las primeras décadas del tercer milenio:

Marilyn Manson: The Beautiful People

Uno de los temas iconos para la marca SmackDown entre los años 2001 al 2003, periodo que comprendió la etapa de la Invasión hasta la consolidación de un joven Brock Lesnar que en poco tiempo se convirtió en campeón del mundo. Como dato curioso, este tema se usó también para el programa Raw Is War, pero por poco tiempo.

Esta canción viene incluida en el álbum Antichrist Superstar.

Marilyn Manson: This Is The New Shit



Manson de nueva cuenta se hace presente con otra canción para otro de los programas semanales de WWE, siendo en esta ocasión la versión WWE de ECW. Pero con la gran diferencia de que esta canción estaría sonando en la programación durante un mes aproximadamente (del 10 de julio al 7 de agosto del 2007), pero la versión de la canción que se escucharía en el programa, fue la que sonada en la radio en el año 2003 cuando salio a la luz junto con el álbum The Golden Age Of Grotesque.

¿Alguien ha pensado que con el titulo de la canción estaría muy de la mano con la nueva ECW?

Marilyn Manson: Don’t Chase The Dead



Algo que trajo la pandemia fue que algunos artistas comenzaran a sacar nueva música luego de años de no presentar material discográfico. Marilyn lanzó en septiembre del 2020 esta canción que viene incluida en We Are Chaos, álbum que lo hizo volver a las listas de Billboard luego de 22 años.

Al mismo tiempo de que se promocionaba la canción, Triple H y NXT traían de regreso uno de los eventos icónicos de WCW que se trata de Halloween Havoc, lo cual y conociendo los gustos de «Triple Manson», lo convirtió en el tema principal del especial de la marca negra y dorada.

Marilyn Manson: Deep Six



Cuando hablamos de temas musicales en la lucha libre, por lo regular siempre recordamos el tema de algún luchador o de un evento. Pero en este caso, la canción Deep Six es la única donde ha salido en un videojuego de lucha libre, siendo parte del soundtrack de la edición 16 del videojuego oficial de WWE.

La canción se estrenó un año antes de ser incluida al juego en el álbum The Pale Emperor.

Marilyn Manson: Rock Is Dead



Si pensaron que The Beautiful People era el mayor ejemplo de la influencia de Marilyn Manson en la lucha libre, se equivocaron. Porque el verdadero ejemplo de que el controversial cantante este involucrado en la lucha libre, es sin duda Charly Manson (o Sharly Rockstar) que su personaje esta cien por ciento inspirado en el que inclusive su canción de entrada es interpretado por Manson.

La canción viene incluida en el álbum Mechanical Animals, primer álbum de Manson en llegar a las listas de Billboard.

Marilyn Manson: The Nobodies



Terminamos la lista con la ultima colaboración que Manson ha tenido dentro de la lucha libre hasta el momento, el tema The Nobodies por un año se convirtió en la canción insignia de una de las pocas agrupaciones que funcionó en TNA/Impact Wrestling en los últimos años: Decay (Abyss, Rosemary y Crazzy Steve).

La canción viene incluida en el álbum Holy Wood (In The Shadow of The Valley of Death) del 2001.

¿Que canción de Marilyn Manson les hubiera gustado escuchar dentro de la lucha libre?